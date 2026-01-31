O trânsito cada vez mais carregado nas rodovias do Distrito Federal se tornou um dos mais significativos obstáculos enfrentados diariamente por aqueles que utilizam automóveis para o trabalho.Congestionamentos extensos, atrasos frequentes e a consecução de tarefas prejudicada afetam, em especial, condutores de veículos menores durante os horários de maior movimento.Frente a essa situação, o deputado distrital Roosevelt Vilela (PL) está elaborando uma proposta legislativa para restringir a movimentação de veículos de carga nos períodos de maior tráfego.Essa iniciativa surge após inúmeras queixas recebidas pelo parlamentar. Rodovias como a BR-040, que conectam o Plano Piloto às áreas administrativas periféricas, acumulam um tráfego denso e desorganizado, onde automóveis, ônibus e caminhões competem por espaço.Cidadãos de localidades como Santa Maria, Gama, Recanto das Emas, Riacho Fundo, Núcleo Bandeirante, Park Way e Candangolândia, além dos municípios do Entorno, como Luziânia e Valparaíso, reportam passar horas parados no trânsito, especialmente pela manhã e à noite.De acordo com Roosevelt Vilela, a situação se torna ainda mais crítica quando acidentes com veículos pesados interrompem completamente o tráfego.A proposta, que está programada para ser apresentada na primeira sessão da Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF) após o recesso parlamentar, sugere a limitação da circulação de caminhões e carretas no período das 6h às 9h da manhã.O objetivo é favorecer a mobilidade de veículos leves e do transporte coletivo durante as horas em que milhares de trabalhadores se dirigem ao trabalho. Vilela ressalta que a intenção é buscar um equilíbrio. “Não se trata de impedir o transporte de cargas, mas de organizá-lo”, declara.Conforme o rascunho em desenvolvimento, os veículos pesados seriam temporariamente alocados em locais estratégicos, como as bordas do DF ou espaços determinados pela Secretaria de Mobilidade Urbana (Semob) e pelo Detran-DF, sendo liberados após o término do horário crítico.A proposta se inspira em iniciativas semelhantes adotadas em outras capitais, como São Paulo, onde restrições comparáveis ajudaram a diminuir os congestionamentos.Roosevelt Vilela frequentemente se dedica a questões relacionadas à mobilidade e à segurança no trânsito.Por exemplo, em 2024, ele solicitou uma audiência pública para discutir a limitação de circulação de caminhões com mais de dois eixos na DF-463, redirecionando-os para a BR-251, com o intuito de desobstruir o tráfego em áreas residenciais e comerciais.Adicionalmente, projetos como o PL 1293/2024, que padroniza a identificação visual de agentes de trânsito e veículos do DER-DF e Detran-DF, e o PL 1594/2025, que institui a Carteira de Identidade Funcional para esses trabalhadores, destacam seu compromisso com a supervisão e a organização do trânsito.Outras recomendações do deputado incluem a implementação de corredores específicos para motocicletas (IND 8311/2025) e a utilização de recursos provenientes de tarifas de trânsito para a saúde suplementar dos servidores do DER-DF (PL 1719/2025), evidenciando uma abordagem holística para sanar questões de mobilidade.A mais recente proposta de sua autoria, já promulgada (Lei nº 7.787/2025), estabelece que o Estado deve cobrir danos a veículos oficiais em acidentes de trânsito, proporcionando maior segurança legal aos servidores em situações de risco.Em relação à sua proposta de minimizar o tráfego de caminhões de carga durante os horários de pico, o deputado anseia que a questão seja amplamente discutida em uma audiência pública, com a presença de representantes do setor de transporte de cargas, líderes comunitários e autoridades do Distrito Federal e de Goiás.Se a proposta for aprovada, sua implementação dependerá de um esforço de articulação com órgãos federais, visto que as rodovias, como a BR-040, são de competência nacional.