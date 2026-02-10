Goiás está progredindo nas iniciativas de prevenção e controle da brucelose bovina. Em 2025, a taxa de vacinação contra esta doença alcançou 79,89% dos animais que estavam em idade para vacinação no estado, representando o melhor resultado nos últimos cinco anos.As informações foram coletadas pela Gerência de Sanidade Animal com base nas declarações feitas pelos produtores no Sistema de Defesa Agropecuária de Goiás (Sidago).De acordo com Denise Toledo, gerente de Sanidade Animal da Agrodefesa, a vacinação deve ser realizada apenas por médicos-veterinários registrados ou por assistentes que estejam associados a esses profissionais.A brucelose bovina é uma doença infecciosa crônica, provocada pela bactéria Brucella abortus, que compromete o sistema reprodutivo dos animais, resultando em abortos, retenção de placenta e diminuição na produção.Trata-se de uma zoonose grave que pode ser transmitida para humanos. Nos animais, as principais formas de controle incluem a vacinação obrigatória de bezerras entre 3 e 8 meses e o descarte de animais que testam positivo.A coordenadora do Programa Estadual de Controle e Erradicação da Brucelose e Tuberculose Bovina e Bubalina, Sivane Dorneles Miranda, detalha os principais sinais clínicos da doença.