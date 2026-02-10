A campanha "É Direito Delas Dizer Não", promovida pela Secretaria de Justiça e Cidadania do Distrito Federal em parceria com a OIM, mobiliza equipes formadas para realizar ações educativas e aplicar o Protocolo Por Todas Elas durante o Carnaval do DF.
Durante o DF Folia 2026, a Secretaria de Justiça e Cidadania do Distrito Federal (Sejus-DF) irá intensificar as iniciativas contra a importunação e a violência sexual direcionadas às mulheres através do programa Direito Delas. A campanha mais proeminente será a “É Direito Delas Dizer Não”, que acontece em colaboração com a Organização Internacional para as Migrações (OIM), uma agência das Nações Unidas.
A campanha terá presença nos eventos mais frequentados do Carnaval, incluindo o Plano Piloto, Taguatinga, Águas Claras e Planaltina, com equipes identificadas da Subsecretaria de Apoio a Vítimas de Violência (Subav/Sejus) vestindo camisetas da iniciativa. Os servidores estarão focados na promoção e conscientização sobre o assunto, distribuindo materiais informativos, bandanas e adesivos, conhecidos como melequinhas, para reforçar a mensagem de que "Não é Não".
Além das atividades educativas, a Subav implementará o Protocolo Por Todas Elas, que foi estabelecido pela Lei nº 7.241/2023, a qual define diretrizes para a prevenção e a reação ao assédio e à importunação sexual em locais de lazer e entretenimento. Durante os eventos, haverá equipes treinadas prontas para orientar o público, acolher eventuais vítimas e proceder com os atendimentos necessários, além de oferecer locais específicos para esse acolhimento.
A campanha também prevê uma ampla divulgação do protocolo através de materiais informativos, buscando aumentar o entendimento da população sobre como reconhecer situações de violência e onde encontrar assistência.
Programação das atividades da campanha “É Direito Delas Dizer Não”:
Sábado – 14/2
• Carnaval Pet Bloco Mamãe – Estacionamento do Recanto Shopping | 8h às 12h
• Taguá 2026 – Estacionamento do Centro Cultural do Taguaparque | 14h às 16h
• Pagodão Delas – Setor Comercial Sul | 14h30 até 17h30
• Concentra Mas Não Sai – Estacionamento do Minas Brasília Tênis Clube | 17h30 até 19h
Domingo – 15/2
• Bloco da Toca – Rua do Lazer de Águas Claras (Avenida Boulevard Norte, canto com Avenida Parque de Águas Claras) | 15h até 18h
• Carnaval Delas – Felicitá Shopping | 16h até 19h
Segunda-feira – 16/2
• Baratona – Estacionamento 12 do Parque da Cidade | 16h até 19h
• Concentra Mas Não Sai – Estacionamento do Minas Brasília Tênis Clube | 16h até 19h
Terça-feira – 17/2
• Bloco do Seu Júlio – Parque de Exposições de Planaltina | 15h até 18h
• Baratona – Estacionamento 12 do Parque da Cidade | 16h até 19h
• Concentra Mas Não Sai – Estacionamento do Minas Brasília Tênis Clube | 16h até 19h
