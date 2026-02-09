Apesar do aumento da letalidade policial em 17 estados brasileiros, Goiás segue uma tendência oposta, apresentando quedas contínuas nas intervenções fatais ao longo dos últimos 4 anos. Historicamente, as forças de segurança pública do estado têm refletido os investimentos feitos sob a liderança do governador Ronaldo Caiado, que focou em:
Integração;
Implementação de serviços de inteligência;
Aumento de efetivo.
As intervenções policiais que resultaram em mortes em Goiás estão em queda desde 2022, quando foram contabilizados 535 casos. Isso representa uma diminuição de 76 mortes em relação a 2021, que teve 611 incidentes. Em 2023, houve um total de 517 mortes, e em 2024, o número caiu significativamente para 373.
No ano anterior, Goiás registrou a menor quantidade de mortes desde que a série histórica teve início em 2019, com 364 casos, resultando em uma diminuição de 2,4%.
Diminuição da letalidade policial
A redução consistente observada nos últimos 4 anos indica uma queda de 40,4% na letalidade policial em Goiás.
Para o governador Ronaldo Caiado, os números corroboram que é viável harmonizar a aplicação da lei e o controle da força letal.
Com a alocação de recursos em tecnologia avançada e sistemas integrados de videomonitoramento, os policiais em atuação na linha de frente do combate ao crime passaram a ter acesso a informações que possibilitam abordagens mais eficazes e seguras, tanto para os agentes quanto para a população.
Comparativo nacional
Para cada morte registrada em Goiás, ocorrem 4,3 na Bahia, onde o número de pessoas mortas devido à ação policial alcançou 1.569 em 2025, sendo a maior letalidade do Brasil.
Os estados do Rio de Janeiro (798), Pará (634) e Paraná (426) lideram o número de mortes ocasionadas por policiais. No total nacional, foram 6.519 casos, um aumento de 4,5% no mesmo período.
