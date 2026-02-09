Apesar do aumento da letalidade policial em 17 estados brasileiros, Goiás segue uma tendência oposta, apresentando quedas contínuas nas intervenções fatais ao longo dos últimos 4 anos. Historicamente, as forças de segurança pública do estado têm refletido os investimentos feitos sob a liderança do governador Ronaldo Caiado, que focou em:Integração;Implementação de serviços de inteligência;Aumento de efetivo.As intervenções policiais que resultaram em mortes em Goiás estão em queda desde 2022, quando foram contabilizados 535 casos. Isso representa uma diminuição de 76 mortes em relação a 2021, que teve 611 incidentes. Em 2023, houve um total de 517 mortes, e em 2024, o número caiu significativamente para 373.No ano anterior, Goiás registrou a menor quantidade de mortes desde que a série histórica teve início em 2019, com 364 casos, resultando em uma diminuição de 2,4%.A redução consistente observada nos últimos 4 anos indica uma queda de 40,4% na letalidade policial em Goiás.Para o governador Ronaldo Caiado, os números corroboram que é viável harmonizar a aplicação da lei e o controle da força letal.Com a alocação de recursos em tecnologia avançada e sistemas integrados de videomonitoramento, os policiais em atuação na linha de frente do combate ao crime passaram a ter acesso a informações que possibilitam abordagens mais eficazes e seguras, tanto para os agentes quanto para a população.Para cada morte registrada em Goiás, ocorrem 4,3 na Bahia, onde o número de pessoas mortas devido à ação policial alcançou 1.569 em 2025, sendo a maior letalidade do Brasil.Os estados do Rio de Janeiro (798), Pará (634) e Paraná (426) lideram o número de mortes ocasionadas por policiais. No total nacional, foram 6.519 casos, um aumento de 4,5% no mesmo período.