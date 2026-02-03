Em janeiro de 2026, Goiás alcançou o menor registro de homicídios completados desde o início da série histórica em 2016. Segundo um levantamento feito pelo Observatório da Secretaria de Estado da Segurança Pública (SSP-GO), foram contabilizadas 46 ocorrências nesse mês, evidenciando uma redução significativa na violência letal na última década.Esse dado contrasta de forma marcante com o recorde da série, que aconteceu em outubro de 2016, quando foram registrados 255 homicídios em toda a área goiana.Em termos percentuais, o índice de homicídios de janeiro de 2026 representa uma diminuição de quase seis vezes em comparação ao período de maior ocorrência. Os homicídios são classificados entre os Crimes Violentos Letais Intencionais (CVLI), uma categoria de crimes definida pela Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp).Esses delitos têm em comum o resultado fatal que é intencionalmente causado por quem os pratica. De acordo com a Senasp, esse indicador é crucial para avaliar e acompanhar os casos de letalidade intencional, oferecendo uma análise abrangente e organizada da violência letal no estado.Para o secretário de Segurança Pública, Renato Brum dos Santos, esse resultado é fruto de uma política pública fundamentada em planejamento, integração e investimentos consistentes.A SSP-GO ressalta que o desempenho favorável é mantido pela colaboração entre as polícias Militar, Civil, Penal, Científica, o Corpo de Bombeiros e outros órgãos do sistema de segurança, com ênfase em inteligência, prevenção, investigações de qualidade e presença territorial estratégica. Renato Brum enfatiza que os progressos não indicam um estado de acomodação.Além da redução histórica nos homicídios, outros crimes contra a vida também mostraram uma diminuição considerável. Ao comparar os anos de 2018 e 2025, as ocorrências de latrocínio tiveram uma queda de 82%, os homicídios dolosos diminuíram 62%, lesões corporais seguidas de morte caíram 54% e os homicídios tentados registraram uma redução de 28%.No mesmo período, muitos crimes de roubo também apresentaram uma queda contínua, como roubo de carga (-97%), de veículos (-95%), a transeunte (-92%) e em estabelecimentos comerciais (-91%). Quanto aos roubos a instituições financeiras, conhecidos como Novo Cangaço, não houve registros nos últimos anos, resultando em uma redução de 100%.