Oportunidade de capacitação gratuita para mulheres abrange áreas de marketing digital e inteligência artificial; aulas iniciam em 23 de fevereiro.As inscrições estão abertas para o projeto Divas no Digital, uma iniciativa que oferece 240 vagas gratuitas para mulheres que desejam se qualificar profissionalmente e entrar no mercado de inovação. Focado em promover a autonomia e estimular o empreendedorismo feminino, as inscrições são aceitas exclusivamente através da plataforma Sympla até o dia 20 de fevereiro. As aulas estão programadas para começar em 23 de fevereiro, com turmas nos períodos da tarde, das 14h às 18h, e à noite, das 19h às 21h, no Riacho Fundo II.O curso proporciona acesso a conhecimentos técnicos indispensáveis no atual cenário econômico. As participantes terão a oportunidade de participar de oficinas práticas e mentorias em áreas relevantes, como marketing digital, criação de conteúdo, branding, redes sociais e economia digital. O programa também inclui inovação social e a utilização de ferramentas tecnológicas modernas, incluindo conceitos de inteligência artificial. A meta é assegurar que as alunas desenvolvam habilidades competitivas tanto para o mercado de trabalho quanto para a administração de seus próprios empreendimentos.Resultado de uma colaboração entre a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação do Distrito Federal (Secti-DF) e o Instituto Stefano Fumasoli, o Divas no Digital funciona como uma plataforma de mudança social. Além do ensino técnico, a iniciativa foca no fortalecimento do papel feminino e na criação de redes de suporte, com o objetivo de diminuir as desigualdades históricas no acesso à tecnologia e aumentar a participação das mulheres em áreas de decisão e desenvolvimento econômico.A iniciativa visa garantir a permanência das mulheres em ambientes de inovação, usando a tecnologia como uma ferramenta para gerar receitas e diminuir as disparidades de gênero no setor.