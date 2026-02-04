Crianças e adolescentes da região do Recanto das Emas participaram da primeira turma do projeto.O objetivo é promover a ocupação de espaços públicos e fortalecer o sentimento de pertencimento. Com essa intenção, a Secretaria de Atendimento à Comunidade (Seac-DF) começou, nesta terça-feira (3), as visitas guiadas do projeto Descobrindo Brasília e suas Regiões. A primeira edição de 2026 contou com cerca de 35 jovens do projeto social Brother Soccer, da Região Administrativa do Recanto das Emas, que participaram de uma imersão cultural no coração da capital do país.A programação inaugural explorou os aspectos simbólicos e arquitetônicos de Brasília. As atividades, realizadas à tarde, incluíram visitas guiadas ao Planetário de Brasília e ao Museu Nacional da República, uma obra emblemática de Oscar Niemeyer que encapsula a identidade artística e democrática da cidade. O grupo também fez uma parada na Torre de TV, onde puderam observar a organização urbanística do Plano Piloto.O projeto é realizado por meio de um Termo de Colaboração entre a Seac e o Instituto Sócio Cultural Comunitário (ISC). Ao todo, serão feitas 65 edições, com o objetivo de atender até 2.275 participantes de todas as 35 Regiões Administrativas (RAs) do Distrito Federal.O que diferencia esta iniciativa é o acompanhamento técnico e educativo. Ao longo do trajeto pelo Eixo Monumental, as crianças e adolescentes, entre 7 e 13 anos nesta primeira fase, receberam informações históricas que transformaram o passeio em uma experiência prática de aprendizado sobre história e patrimônio.As inscrições para os projetos sociais interessados em participar das próximas edições estão abertas. Entidades devidamente registradas no Portal da Comunidade podem se inscrever pelo site comunidade.df.gov.br, ou presencialmente, na sede da Seac (Anexo do Palácio do Buriti, sala 104) ou na unidade da Galeria dos Estados.