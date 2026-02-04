A coordenadora do Goiás Social, Gracinha Caiado, e o governador em exercício, Daniel Vilela, fazem a entrega, às 9 horas desta quarta-feira (04/02), em Goiânia, de 246 vans voltadas para a assistência social nos municípios goianos.O investimento do governo na aquisição desses veículos foi de R$ 69,8 milhões.A frota adquirida pelo Goiás Social, através da Secretaria de Desenvolvimento Social (Seds), é destinada ao transporte de servidores e profissionais que atuam na área da assistência social. Cada van tem capacidade para transportar 15 passageiros, conta com ar condicionado e já parte para as cidades abastecida.Tema: Gracinha Caiado e Daniel Vilela entregam 246 vans para assistência social nos municípiosData: Quarta-feira (4/2), às 9hLocal: Centro Cultural Oscar Niemeyer, Palácio da Música, Rodovia estadual GO-020, Chácaras Alto da Glória, Goiânia (GO)