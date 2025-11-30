O governo de Goiás voltou a chamar a atenção no âmbito nacional ao revelar, no Instituto de Ensino e Pesquisa (Insper), localizado em São Paulo, o Programa LiderAção. Esta ação é promovida pela Escola de Governo da Secretaria de Estado da Administração (Sead).
A iniciativa foi escolhida para fazer parte do Caderno Fortalecendo Lideranças Públicas, uma publicação de reconhecimento nacional que compila experiências inovadoras em gestão, desenvolvimento e fortalecimento de lideranças no setor público no Brasil.
A participação de Goiás reafirma uma estratégia do Estado de investir na capacitação de servidores, visando à melhoria dos serviços prestados à população.
Esse investimento tem reflexos diretos em áreas que impactam o dia a dia do cidadão, como saúde, educação, segurança pública e gestão administrativa, promovendo uma maior eficiência, preparo e capacidade de liderança nas instituições governamentais.
Segundo o secretário da Administração, Alan Tavares, o reconhecimento a nível nacional confirma a transformação que a atual gestão do Governo de Goiás tem realizado internamente.
O evento Fortalecendo Lideranças Públicas reuniu administradores, especialistas e entidades de diversas regiões para compartilhar boas práticas e debater modelos contemporâneos para o desenvolvimento de lideranças.
O propósito foi fortalecer a comunidade de prática e fomentar a troca de experiências entre governos municipais, estaduais e federal, enfocando sistemas de alta direção pública.
LiderAção
Representando a Escola de Governo de Goiás, Larissa Neves, gerente de Desenvolvimento Profissional, apresentou os resultados e as metodologias do LiderAção. O programa se destacou por sua abordagem prática, pela ênfase em competências éticas, interpessoais e políticas, e por incentivar a capacidade de motivar equipes e ambientes organizacionais, um dos critérios para a seleção na publicação do Insper.
Com mais essa conquista, Goiás reafirma seu compromisso com uma administração contemporânea, orientada a resultados e centrada na valorização do servidor público.
O reconhecimento nacional do LiderAção solidifica o Estado como um modelo em formação e desenvolvimento de líderes, ampliando o impacto positivo nas políticas públicas e na vida dos cidadãos de Goiás.
