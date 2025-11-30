LiderAção

Representando a Escola de Governo de Goiás, Larissa Neves, gerente de Desenvolvimento Profissional, apresentou os resultados e as metodologias do LiderAção. O programa se destacou por sua abordagem prática, pela ênfase em competências éticas, interpessoais e políticas, e por incentivar a capacidade de motivar equipes e ambientes organizacionais, um dos critérios para a seleção na publicação do Insper.



Com mais essa conquista, Goiás reafirma seu compromisso com uma administração contemporânea, orientada a resultados e centrada na valorização do servidor público.



O reconhecimento nacional do LiderAção solidifica o Estado como um modelo em formação e desenvolvimento de líderes, ampliando o impacto positivo nas políticas públicas e na vida dos cidadãos de Goiás.

O governo de Goiás voltou a chamar a atenção no âmbito nacional ao revelar, no Instituto de Ensino e Pesquisa (Insper), localizado em São Paulo, o Programa LiderAção. Esta ação é promovida pela Escola de Governo da Secretaria de Estado da Administração (Sead).A iniciativa foi escolhida para fazer parte do Caderno Fortalecendo Lideranças Públicas, uma publicação de reconhecimento nacional que compila experiências inovadoras em gestão, desenvolvimento e fortalecimento de lideranças no setor público no Brasil.A participação de Goiás reafirma uma estratégia do Estado de investir na capacitação de servidores, visando à melhoria dos serviços prestados à população.Esse investimento tem reflexos diretos em áreas que impactam o dia a dia do cidadão, como saúde, educação, segurança pública e gestão administrativa, promovendo uma maior eficiência, preparo e capacidade de liderança nas instituições governamentais.Segundo o secretário da Administração, Alan Tavares, o reconhecimento a nível nacional confirma a transformação que a atual gestão do Governo de Goiás tem realizado internamente.O evento Fortalecendo Lideranças Públicas reuniu administradores, especialistas e entidades de diversas regiões para compartilhar boas práticas e debater modelos contemporâneos para o desenvolvimento de lideranças.O propósito foi fortalecer a comunidade de prática e fomentar a troca de experiências entre governos municipais, estaduais e federal, enfocando sistemas de alta direção pública.