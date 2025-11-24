A edição 2025 da Campus Party Goiás foi finalizada neste sábado (22/11), reunindo mais de 100 mil participantes ao longo de quatro dias de atividades no estacionamento do Passeio das Águas Shopping, em Goiânia.Mais de 4 mil alunos de instituições de ensino público, 60 grupos de diferentes localidades de Goiás e de outros estados, além de 2 mil pessoas na área de acampamento, estiveram presentes.O evento é organizado no estado em colaboração entre o Instituto Campus Party e o Governo de Goiás, através das secretarias de Ciência, Tecnologia e Inovação (Secti) e Geral de Governo (SGG).Inteligência Artificial AplicadaCom o foco em Inteligência Artificial Aplicada, o evento começou na noite de quarta-feira (19/11), apresentando palestras com especialistas de renome nacional e internacional, workshops, hackathons, e inovações inéditas, incluindo um ideathon voltado para o público com mais de 60 anos.A programação também incluiu a segunda edição da Olimpíada de Inteligência Artificial Aplicada, uma arena de Futebol de Robôs Humanoides, apresentações de óculos de realidade virtual, além de outras tecnologias desenvolvidas com IA.O estande do Governo de Goiás proporcionou diversas atividades, além de incluir uma série de palestras proferidas por influentes figuras do setor de tecnologia, ciência, entretenimento digital e educação no Brasil. Entre os palestrantes estavam Gustavo Guanabara, Marta Gabrieli, Felipe Castanhari, Malena, Felipe Titto, Peter Jordan, Daniel Molo, Bruno Playhard e Sérgio Sacani, que ofereceram insights valiosos em palestras e painéis sobre inovação, inteligência artificial, criatividade, empreendedorismo e cultura digital.