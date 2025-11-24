A edição 2025 da Campus Party Goiás foi finalizada neste sábado (22/11), reunindo mais de 100 mil participantes ao longo de quatro dias de atividades no estacionamento do Passeio das Águas Shopping, em Goiânia.
Mais de 4 mil alunos de instituições de ensino público, 60 grupos de diferentes localidades de Goiás e de outros estados, além de 2 mil pessoas na área de acampamento, estiveram presentes.
O evento é organizado no estado em colaboração entre o Instituto Campus Party e o Governo de Goiás, através das secretarias de Ciência, Tecnologia e Inovação (Secti) e Geral de Governo (SGG).
Inteligência Artificial Aplicada
Com o foco em Inteligência Artificial Aplicada, o evento começou na noite de quarta-feira (19/11), apresentando palestras com especialistas de renome nacional e internacional, workshops, hackathons, e inovações inéditas, incluindo um ideathon voltado para o público com mais de 60 anos.
A programação também incluiu a segunda edição da Olimpíada de Inteligência Artificial Aplicada, uma arena de Futebol de Robôs Humanoides, apresentações de óculos de realidade virtual, além de outras tecnologias desenvolvidas com IA.
O estande do Governo de Goiás proporcionou diversas atividades, além de incluir uma série de palestras proferidas por influentes figuras do setor de tecnologia, ciência, entretenimento digital e educação no Brasil. Entre os palestrantes estavam Gustavo Guanabara, Marta Gabrieli, Felipe Castanhari, Malena, Felipe Titto, Peter Jordan, Daniel Molo, Bruno Playhard e Sérgio Sacani, que ofereceram insights valiosos em palestras e painéis sobre inovação, inteligência artificial, criatividade, empreendedorismo e cultura digital.
Mais de 4 mil alunos de instituições de ensino público, 60 grupos de diferentes localidades de Goiás e de outros estados, além de 2 mil pessoas na área de acampamento, estiveram presentes.
O evento é organizado no estado em colaboração entre o Instituto Campus Party e o Governo de Goiás, através das secretarias de Ciência, Tecnologia e Inovação (Secti) e Geral de Governo (SGG).
Inteligência Artificial Aplicada
Com o foco em Inteligência Artificial Aplicada, o evento começou na noite de quarta-feira (19/11), apresentando palestras com especialistas de renome nacional e internacional, workshops, hackathons, e inovações inéditas, incluindo um ideathon voltado para o público com mais de 60 anos.
A programação também incluiu a segunda edição da Olimpíada de Inteligência Artificial Aplicada, uma arena de Futebol de Robôs Humanoides, apresentações de óculos de realidade virtual, além de outras tecnologias desenvolvidas com IA.
O estande do Governo de Goiás proporcionou diversas atividades, além de incluir uma série de palestras proferidas por influentes figuras do setor de tecnologia, ciência, entretenimento digital e educação no Brasil. Entre os palestrantes estavam Gustavo Guanabara, Marta Gabrieli, Felipe Castanhari, Malena, Felipe Titto, Peter Jordan, Daniel Molo, Bruno Playhard e Sérgio Sacani, que ofereceram insights valiosos em palestras e painéis sobre inovação, inteligência artificial, criatividade, empreendedorismo e cultura digital.
Postar um comentário