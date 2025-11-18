Um evento de três dias reúne autoridades, pesquisadores e profissionais para discutir avanços tecnológicos, integração multiprofissional e maneiras de fortalecer o SUS.A rapidez das inovações tecnológicas já modificado o mundo, e a saúde pública não ficou de fora. No Distrito Federal, progressos em digitalização, pesquisa aplicada e novos modelos de atendimento demonstram que o futuro não é mais uma expectativa, mas uma realidade. Neste cenário de rápida transformação, teve início na segunda-feira (17) o V Congresso de Inovação, Ensino e Pesquisa (Ciep 2025) do Instituto de Gestão Estratégica da Saúde do DF (IgesDF), destacando que, na saúde do DF, o futuro é agora.O Ciep se estenderá até a quarta-feira (19) com uma programação focada em ciência, tecnologia e políticas públicas relacionadas à saúde. O evento une autoridades, especialistas, gestores, profissionais de saúde e estudantes para discutir soluções que promovam a modernização do SUS.A cada nova edição, o Congresso demonstra um crescimento sólido. Este ano, alcançou um número recorde de participantes: mais de 1.800 inscritos, superando a quantidade do ano anterior. Esse resultado afirma o evento como uma das principais referências em inovação em saúde no Distrito Federal.A cerimônia contou com a presença da vice-governadora do Distrito Federal, Celina Leão; do presidente do IgesDF, Cleber Monteiro; da diretora de Inovação, Ensino e Pesquisa, Emanuela Dourado; do vice-presidente do IgesDF, Rubens Pimentel; do secretário de Economia, Daniel de Carvalho; do presidente da FAP-DF, Leonardo Reisman; do secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação, Rafael Vitorino; e da diretora da Escola Superior de Ciências da Saúde (Escs), Viviane Peterle.FAP-DF reafirma seu foco na inovação na saúdeComo parceira histórica do congresso, a Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal (FAP-DF) reiterou seu compromisso com a ciência aplicada ao setor de saúde. Os investimentos recentes incluem iniciativas voltadas à modernização da gestão, inovação tecnológica e desenvolvimento de soluções para a rede pública.A colaboração com o IgesDF possibilitou avanços em pesquisas clínicas, programas de capacitação e ações de fomento que impactam diretamente o atendimento aos pacientes. Com novas propostas de editais e linhas de financiamento para 2025 prevista, a FAP-DF demonstra seu compromisso contínuo com iniciativas que ampliam o alcance e a qualidade dos serviços em saúde.Quatro anos de trajetória estabelecem o CIEP como uma referência nacionalDesde sua primeira edição, o CIEP se firmou como um dos eventos mais relevantes da saúde pública no Distrito Federal. Em quatro anos, reuniu milhares de participantes, promoveu a produção científica, fomentou debates estratégicos e aproximou universidades, centros de referência e profissionais da rede pública.O crescimento contínuo, acentuado com o recorde de mais de 1.800 inscritos em 2025, reforça a força e a credibilidade do evento no panorama nacional. Entre os assuntos já abordados estão humanização, tecnologia, governança, pesquisa aplicada e formação multiprofissional. Em sua quinta edição em 2025, o Ciep chega mais estruturado, articulado e em sintonia com os desafios contemporâneos da saúde pública, reafirmando seu papel como uma vitrine de conhecimento e transformação.O que aguardar nos dias seguintesA programação continua com diálogos, oficinas, apresentações científicas, discussões temáticas, círculos de debate e atividades práticas que exploram a inteligência artificial na área da saúde, inovações em serviços assistenciais, aprimoramento na gestão e tecnologias emergentes.Os visitantes também terão a oportunidade de explorar a feira tecnológica, participar de experiências interativas e visualizar a exposição de trabalhos científicos que evidenciam o potencial de transformação da saúde pública no Distrito Federal.