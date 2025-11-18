filósofo, autor e ex-ministro da Educação da França, Luc Ferry;

pioneiro da internet, cofundador dos protocolos TCP/IP e vice-presidente do Google, Vint Cerf;

filósofo Clóvis de Barros Filho, referência em ética e comunicação;

especialista em governança de IA e autor da Regulamentação Europeia de IA, Gabriele Mazzini;

filósofo, autor e professor universitário dos Estados Unidos, Michael Sandel;

jurista Ronaldo Lemos, coautor do Marco Civil da Internet e parte do Oversight Board da Meta.





Adriano da Rocha Lima, secretário-geral de Governo, enfatiza a relevância da simultaneidade entre a Cúpula Internacional e a Campus Party Goiás 2025.



Cúpula Internacional de Ética e Inteligência Artificial

A Cúpula Internacional é organizada pelo Instituto Campus Party e conta com o apoio institucional da Universidade Federal de Goiás (UFG) e do Centro de Excelência em Inteligência Artificial (CEIA-UFG), além da coorganização do Grupo Jaime Câmara e da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco), com patrocínio da Saneago e da Equatorial.



Os organizadores esperam receber aproximadamente 10 mil visitantes. A entrada é gratuita. Para participar da programação do Etos.IA, é necessário realizar uma inscrição antecipada. Clique aqui para se inscrever.



Espaço Podcast

Durante toda a Cúpula, o Etos.IA terá um espaço de podcast destinado a produções em tempo real. Os palestrantes e autoridades serão entrevistados para aprofundar o debate acerca da ética e da inteligência artificial, ampliando o impacto do evento.



Serviço

Evento: Etos.IA – 1ª Cúpula Internacional de Ética e Inteligência Artificial

Data: 20 a 22 de novembro

Local: Shopping Passeio das Águas (Av. Perimetral Norte, 8303 – Fazenda Caveiras, Goiânia, GO)

Inscrições: https://lets.4.events/bilheteria-C18443E102 (Plataforma 4Events)

Entrada gratuita

Entre os dias 20 e 22 de novembro, o Governo de Goiás realizará a primeira edição da Cúpula Internacional de Ética e Inteligência Artificial – Etos.IA, que ocorrerá no Shopping Passeio das Águas, em Goiânia. O evento abordará temas como o efeito da IA nas profissões e no mercado de trabalho; a regulamentação da IA; e a fronteira entre liberdade, controle e direitos individuais, entre outros tópicos a serem discutidos.