Uma das áreas mais vulneráveis do DF receberá 27 km de rede de abastecimento de água, 11 km de esgoto, além de vias pavimentadas e drenagem para águas pluviais; as residências também serão beneficiadas com a instalação de postes de energia.Um marco histórico para a comunidade de Santa Luzia, na Estrutural. O governador Ibaneis Rocha assinou, neste sábado (15), a ordem de serviço para a implementação de saneamento integrado no bairro, o que representa um investimento de R$ 92 milhões, e fez a entrega das primeiras casas com acesso regular à energia elétrica na área, em colaboração com a Neoenergia.O financiamento para o sistema de saneamento básico foi obtido junto a um banco privado, via PAC Financiamentos, e será quitado pela Companhia de Saneamento Ambiental (Caesb), que também será responsável pela supervisão da empresa contratada. A iniciativa responde a uma demanda antiga da comunidade e beneficiará mais de 20 mil pessoas em 4.155 residências, que terão acesso a água limpa e de qualidade disponível sempre.Serão implantados 27 quilômetros de uma rede de abastecimento de água, além de um equipamento booster — que eleva a pressão na rede — para suprir todo o assentamento, que possui uma área de 70 hectares. A rede de esgoto contará com 11 quilômetros e duas estações elevatórias, que farão o encaminhamento dos resíduos para a Estação de Tratamento de Esgoto Norte, localizada no Plano Piloto. Adicionalmente, serão construídos 10 quilômetros de galerias para drenagem de águas pluviais e quatro bacias de detenção. Também será realizada a pavimentação em 35 mil metros quadrados de asfalto e 15,5 mil metros quadrados de pavimento intertravado.EnergiaAtualmente em processo de regularização, a área de Santa Luzia é classificada como uma Área de Relevante Interesse Social (Aris), situada na fronteira com o Parque Nacional de Brasília. Essa localidade abriga mais de 20 mil habitantes, sendo uma das mais vulneráveis no Distrito Federal. Com o progresso na questão jurídica, o GDF pode dar continuidade a obras de infraestrutura, assegurando direitos fundamentais e uma melhor qualidade de vida para os residentes do bairro.No mês de outubro, a Neoenergia Brasília iniciou a implantação da rede elétrica que regularizará o fornecimento de energia na comunidade. Com um investimento de R$ 9 milhões, o projeto prevê a instalação de 683 postes e 30 quilômetros de rede elétrica, com 10 quilômetros destinados à média tensão e 20 quilômetros à baixa tensão. Esta iniciativa abrangerá 4.618 famílias e é conduzida com criteriosa observância de padrões técnicos e legais, incluindo análises detalhadas das áreas envolvidas e a colaboração de diversos órgãos públicos, assegurando a viabilidade das obras e a conformidade com a legislação atual. Durante a mesma cerimônia, que contou com a presença de outras autoridades, como a vice-governadora Celina Leão e o secretário-chefe da Casa Civil, Gustavo Rocha, o governador Ibaneis Rocha distribuiu 45 cartões Material de Construção, que representam um auxílio financeiro de R$ 15 mil para que as famílias possam realizar construções e reformas em suas residências. Esse programa é administrado pela Companhia de Desenvolvimento Habitacional (Codhab) e é dirigido a indivíduos desabrigados em situações emergenciais ou que se encontrem em estado de calamidade.