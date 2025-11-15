A GoiásFomento estará presente na Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP30), que acontece em Belém (PA). O presidente da instituição financeira, Rivael Aguiar, fará parte do painel Pequenos Negócios, Grande Impacto nas Políticas Públicas, agendado para esta segunda-feira (17/11), às 16 horas, no Espaço Sebrae.

Durante o evento, serão debatidos métodos financeiros inovadores que visam aumentar o acesso de pequenas empresas a recursos destinados à transição climática, levando em conta desafios de crédito e exigências de garantias tradicionais.Os participantes do painel discutirão o acesso ao crédito por micro e pequenas empresas, as principais dificuldades que esse setor enfrenta e as iniciativas concretas que as agências de fomento estão implementando para criar um ambiente mais inclusivo.Outro ponto em análise será a necessidade de um compromisso sólido a ser assumido na COP30 para assegurar o papel central dos pequenos negócios nas políticas climáticas.Caso goianoNo decorrer do evento, Rivael Aguiar apresentará a trajetória de sucesso da empresa goiana Anexo Energia, que é cliente da GoiásFomento. Por meio da linha de crédito Inovacred/Finep, a Anexo Energia desenvolveu um gerador de baixa potência, que oferece uma solução prática para fornecer energia a residências utilizando gás encanado ou sistemas de biogás.Outro destaque da empresa goiana é uma tecnologia que melhora o desempenho dos painéis fotovoltaicos. Graças a essas inovações, a Anexo Energia foi agraciada com o Prêmio Finep de Inovação 2025 na categoria de Bioeconomia, Descarbonização, Transição e Segurança Energéticas, na fase Centro-Oeste do concurso.Reconhecido como o “Oscar da Inovação Brasileira”, o prêmio é promovido pela Financiadora de Estudos e Projetos (Finep), ligada ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI).