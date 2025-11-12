Uma ação educativa organizada pelo DER-DF foi realizada na quarta-feira (22) em semáforos da EPNB e da DF-001, locais que apresentam altos índices de atropelamentos.Na quarta-feira (12), o Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal (DER-DF) realizou mais uma fase da Operação Sinistro Zero, desta vez, voltada para os pedestres. A iniciativa incluiu orientações sobre como atravessar de forma segura, utilizando as faixas de pedestres, respeitando a sinalização e mantendo atenção redobrada ao tráfego de veículos. As equipes atuaram em áreas onde houve um número significativo de atropelamentos: nos canteiros próximos ao semáforo em frente ao Riacho Mall, na Estrada Parque Núcleo Bandeirante (EPNB) e ao sinal localizado no Km 70 da Estrada Parque Contorno (DF-001). Foram feitas mais de 770 abordagens.Coordenada pela Diretoria de Educação de Trânsito (Diedu) e pela Diretoria de Fiscalização de Trânsito (Difit), a operação tem como meta reduzir ao máximo o número de incidentes nas estradas distritais durante a estação chuvosa, visando aumentar a segurança e a fluidez do trânsito nas rodovias do Distrito Federal na fase final do ano. A operação contou com a participação de 12 agentes do órgão, apoiados por cinco viaturas e duas motopatrulhas.A primeira fase da Operação Sinistro Zero teve início no dia 8 deste mês, no Km zero da Estrada Parque Indústria e Abastecimento (DF-003), com o objetivo de sensibilizar motoristas acerca da relevância de adotar práticas seguras enquanto dirigem. Além do aspecto educativo, foram realizadas verificações nos veículos, que resultaram em 11 notificações por irregularidades, como má conservação dos pneus, alterações no sistema de iluminação, condução de motocicleta sem habilitação e licenciamento atrasado.Estão previstas mais iniciativas desse tipo para ocorrer nos meses finais do ano, direcionadas a motociclistas, ciclistas, motoristas de caminhões e condutores de veículos de passeio. Os locais onde essas ações acontecerão não podem ser divulgados, a fim de assegurar que a operação prossiga de maneira tranquila nas futuras edições.