Redução de custos logísticos

Valorização das propriedades rurais

Aumento da competitividade do agronegócio

Melhoria na mobilidade da população

A sessão de abertura acontece dia 10/06/2026 às 9 horas. Após a sessão inicia o prazo para recursos, se algum interessado requerer.A obra é vista como um marco histórico para o município, aguardado há décadas pela população, especialmente pelos produtores rurais que utilizam a via para escoamento da produção agrícola.Desenvolvimento para a última fronteira agrícolaA GO-116 é considerada uma das principais vias de acesso à chamada “última fronteira agrícola” de Goiás, região que tem apresentado crescimento expressivo na produção rural.Com a pavimentação, a expectativa é de:A pavimentação da GO-116 representa não apenas infraestrutura, mas também avanço econômico e social para Formosa e toda a região nordeste de Goiás.