Pavimentação de 22 quilômetros da rodovia é considerada uma das maiores conquistas estruturais das últimas décadas para o município
A pavimentação da GO-116, em Formosa, finalmente saiu do papel. Foi publicado o edital para a execução de 22 quilômetros de asfalto na rodovia, considerada estratégica para o desenvolvimento da região. O investimento previsto ultrapassa R$ 48 milhões.
A sessão de abertura acontece dia 10/06/2026 às 9 horas. Após a sessão inicia o prazo para recursos, se algum interessado requerer.
A obra é vista como um marco histórico para o município, aguardado há décadas pela população, especialmente pelos produtores rurais que utilizam a via para escoamento da produção agrícola.
Desenvolvimento para a última fronteira agrícola
A GO-116 é considerada uma das principais vias de acesso à chamada “última fronteira agrícola” de Goiás, região que tem apresentado crescimento expressivo na produção rural.
Com a pavimentação, a expectativa é de:
- Redução de custos logísticos
- Valorização das propriedades rurais
- Aumento da competitividade do agronegócio
- Melhoria na mobilidade da população
