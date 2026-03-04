Pavimentação de 22 quilômetros da rodovia é considerada uma das maiores conquistas estruturais das últimas décadas para o município

A pavimentação da GO-116, em Formosa, finalmente saiu do papel. Foi publicado o edital para a execução de 22 quilômetros de asfalto na rodovia, considerada estratégica para o desenvolvimento da região. O investimento previsto ultrapassa R$ 48 milhões.

A sessão de abertura acontece dia 10/06/2026 às 9 horas. Após a sessão inicia o prazo para recursos, se algum interessado requerer.  

A obra é vista como um marco histórico para o município, aguardado há décadas pela população, especialmente pelos produtores rurais que utilizam a via para escoamento da produção agrícola.

Desenvolvimento para a última fronteira agrícola

A GO-116 é considerada uma das principais vias de acesso à chamada “última fronteira agrícola” de Goiás, região que tem apresentado crescimento expressivo na produção rural.

Com a pavimentação, a expectativa é de:
  • Redução de custos logísticos
  • Valorização das propriedades rurais
  • Aumento da competitividade do agronegócio
  • Melhoria na mobilidade da população
A pavimentação da GO-116 representa não apenas infraestrutura, mas também avanço econômico e social para Formosa e toda a região nordeste de Goiás.
