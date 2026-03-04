A Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF) deu seu aval, nesta terça-feira, (03), ao Projeto de Lei nº 2175/2026. Este projeto permite ao Governo do Distrito Federal colocar nove propriedades públicas como garantia, possibilitando uma operação de crédito estimada em cerca de R$ 6,6 bilhões em benefício do Banco de Brasília (BRB).Com uma votação de 14 votos a favor e 10 contra, o processo foi marcado por grande mobilização. O espaço estava repleto de funcionários do BRB, que acompanharam a votação e celebraram o resultado, considerado crucial para a estabilidade e continuidade das atividades da instituição em meio à situação do chamado “caso Master”. O projeto, proposto pelo governador Ibaneis Rocha, foi articular para reunir a maioria dos votos necessários à aprovação.De acordo com o Executivo, a ação é tida como estratégica para assegurar a robustez do BRB, conservar os empregos e sustentar a capacidade de investimento da instituição financeira pública.Conforme o texto que foi aprovado, o Governo do Distrito Federal está autorizado a utilizar nove imóveis públicos como garantias reais para facilitar a contratação de um empréstimo de aproximadamente R$ 6,6 bilhões. Essa operação visa fortalecer a saúde financeira do banco e lidar com os efeitos relacionados ao caso do Banco Master.O Palácio do Buriti esclareceu que essa medida não implica a venda ou alienação permanente dos imóveis, mas sim seu uso temporário como garantia, dentro de limites legais e com a aprovação do Legislativo local.Durante os debates no plenário, os parlamentares da base de apoio enfatizaram a importância da aprovação do projeto para proteger o BRB, visto como um dos principais recursos de impulso ao desenvolvimento econômico do Distrito Federal. Em contrapartida, os deputados da oposição levantaram preocupações sobre os riscos fiscais e a necessidade de um maior detalhamento da operação.A sessão foi acompanhada de perto por trabalhadores do BRB, que lotaram as galerias da casa em apoio à continuidade da instituição, pressionando pela aprovação do projeto e argumentando que a medida é vital para proteger a entidade e os empregos associados a ela.A votação seguiu de acordo com os procedimentos regimentais, resultando em uma vitória governamental por uma margem de quatro votos.Os apoiadores do governador ressaltaram que a proposta foi elaborada de maneira responsável e em diálogo, com o objetivo de garantir segurança jurídica à operação financeira. A base governista argumenta que a iniciativa reflete o compromisso do Executivo em resguardar um patrimônio vital do Distrito Federal.Com a aprovação do PL 2175/2026, o governo obteve autorização para realizar as ações necessárias para formalizar a operação de crédito, e as expectativas são de que os passos seguintes ocorram rapidamente, com a supervisão dos órgãos de controle.A escolha da Câmara marca um ponto importante na abordagem da crise relacionada ao BRB e indica um apoio político à proposta apresentada pelo governador para garantir a permanência e a estabilidade da instituição financeira pública do Distrito Federal.