A Companhia de Desenvolvimento Econômico de Goiás (Codego) se torna a pioneira entre empresas públicas estaduais no Brasil ao se associar ao Fórum Nacional de Gestão da Ética e da Integridade na Administração Pública, uma entidade que congrega instituições de destaque na administração pública federal, tais como Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Petrobras e BNDES.A formalização da adesão aconteceu com a divulgação do extrato no Diário Oficial da União (DOU), reafirmando o comprometimento da estatal goiana com as melhores práticas de governança, ética e integridade no serviço público.Francisco Jr., presidente da Codego, enfatizou que essa iniciativa está em consonância com o compromisso atual da gestão e do Governo de Goiás em relação à eficiência e integridade na administração pública estadual. O coordenador do Fórum, Leandro Ravache, apontou que a inclusão da Codego deve servir como um estímulo para que outras empresas estaduais sigam o mesmo exemplo.Lara Olival, superintendente de Integridade da Codego, declarou que a adesão é um reflexo direto de um esforço contínuo para estruturar políticas de integridade, iniciado há muitos anos.Fórum Nacional da Ética e IntegridadeO Fórum Nacional de Gestão da Ética e da Integridade foi fundado com a missão de fortalecer políticas éticas de conduta, melhorar mecanismos de prevenção contra desvios e promover uma cultura de integridade na gestão pública.Com a incorporação, a Codego passará a participar de encontros regulares e grupos de trabalho que se concentram na troca de experiências e na implementação de iniciativas conjuntas entre as principais empresas públicas do país.