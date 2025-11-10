O planejamento continuará no próximo domingo (16), quando mais provas serão aplicadas.No último domingo (9), o primeiro dia do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) no Distrito Federal transcorreu de forma tranquila, resultado do planejamento coordenado pela Secretaria de Segurança Pública do DF (SSP-DF) e a colaboração entre órgãos distritais e federais. O Protocolo de Operações Integradas (POI), desenvolvido especificamente para o exame, foi implementado para garantir um ambiente seguro para os participantes, desde a distribuição dos malotes até o término das provas.Durante todo o dia, representantes das instituições envolvidas mantiveram-se reunidos no Centro Integrado de Operações de Brasília (Ciob), acompanhando em tempo real o movimento nos locais de prova e acionando equipes conforme necessário. Essa abordagem possibilitou tomadas de decisões rápidas, coordenadas e eficazes.A operação teve a colaboração das secretarias de Educação (SEEDF), Transporte e Mobilidade (Semob), Governo (Segov) e Proteção da Ordem Urbanística (DF Legal), além do Detran-DF, Caesb, Neoenergia, CEB, Instituto Brasília Ambiental, Departamento de Estradas de Rodagem (DER-DF), Polícia Federal, Cebraspe e Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT).EscoltaA PMDF desempenhou um papel estratégico na escolta dos malotes contendo as provas, monitorando o trajeto do material desde os centros de distribuição até os locais onde o exame aconteceu, além de repetir esse procedimento após a conclusão da aplicação. Também houve um aumento na presença policial nas áreas ao redor das escolas, com unidades especializadas atuando antes, durante e depois da prova.As equipes do Detran-DF realizaram a fiscalização nas proximidades dos locais de prova, orientando motoristas e observando possíveis problemas de trânsito. O Corpo de Bombeiros Militar do DF, juntamente com o Samu, ficou em alerta para emergências, contando com o suporte do Grupamento de Aviação Operacional quando necessário.Os militares prestaram atendimento em duas ocorrências. Em uma, no Gama, uma candidata sofreu uma convulsão. Na outra, em São Sebastião, um candidato apresentou uma crise nervosa. Ambos receberam alta após o atendimento.A DF Legal operou com equipes móveis para coibir o comércio ambulante irregular nas diversas localidades de provas espalhadas pelo DF. A pasta circulou por várias regiões administrativas, mas não foram feitas apreensões.