Na manhã do último sábado (08/11), a Secretaria de Estado da Saúde de Goiás (SES) organizou o Dia D de Mobilização Nacional contra a Dengue, que ocorreu na Praça Criativa Central de Senador Canedo, em colaboração com a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) da cidade.A iniciativa reuniu diversas ações para fortalecer o combate ao mosquito Aedes Aegypti durante a estação chuvosa e para encorajar a população a adotar medidas contínuas de prevenção.Dia D de Mobilização Nacional contra a DengueAlém disso, o Dia D ofereceu vacinação para jovens entre 6 e 16 anos. O estudante João Gabriel Silva, de 15 anos, recebeu a segunda dose da vacina Qdenga. O evento também incluiu atividades de conscientização e uma exposição sobre o ciclo de vida do mosquito.Em Senador Canedo, a presença do personagem Zé Gotinha, símbolo da vacinação nacional, contribuiu para disseminar mensagens sobre a importância da vacina contra a dengue.Dados sobre a dengue em GoiásAté agora, Goiás contabiliza 146.452 casos notificados, dos quais 89.303 foram confirmados, refletindo uma diminuição de 65% em relação ao mesmo período no ano anterior. Foram confirmados 97 óbitos, enquanto 38 permanecem sob investigação.Em relação à vacina Qdenga, a SES registrou até agora a aplicação de 630.848 doses contra a dengue entre pessoas de 4 a 59 anos. Este total inclui 432.372 doses da primeira aplicação e 198.476 da segunda. Dentro desse grupo, 206.583 pessoas (51%) ainda não receberam a segunda dose e estão com a vacinação pendente.Para crianças e adolescentes de 6 a 16 anos, foram administradas 583.459 doses da vacina, das quais 402.267 foram da primeira dose e 181.192 da segunda. Neste grupo, 193.939 mil jovens (51,7%) estão com doses atrasadas e não voltaram para a segunda dose. Em Goiás, a faixa etária para a vacinação atualmente é de 6 a 16 anos.Visando evitar um novo acréscimo nos casos durante a estação chuvosa, a SES continua a implementar ações regulares de monitoramento e suporte aos municípios no combate às arboviroses, incluindo investimentos em transporte e na aplicação de inseticidas, além de fornecer materiais para armadilhas e a manutenção de equipamentos.A SES também promove capacitações, como o Seminário de Vigilância das Arboviroses, e oferece treinamentos sobre o uso de novos larvicidas.