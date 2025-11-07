⇒ Abaixo do viaduto que passa pelo Setor de Clubes Esportivos Sul, perto da Ponte Honestino Guimarães

⇒ Margem do Lago, nas proximidades da Ponte JK, em frente ao Lifebox

⇒ Estrada N2, nas imediações da 5ª DP

⇒ SMHN Quadra 3, nas redondezas do Hemocentro

⇒ Setor Noroeste, às margens da EPAA, em frente ao edifício do Arquivo Público

⇒ SQNW 302, área de vegetação

⇒ Área Especial da Quadra, Noroeste

⇒ Quadras 702/703 localizadas no Setor Noroeste.

O Governo do Distrito Federal (GDF) proporcionará acolhimento e assistência social a pessoas em situação de rua que se encontram em 11 locais diferentes no Plano Piloto. Essa iniciativa terá início às 9h deste sábado (25) e é coordenada pela Casa Civil, envolvendo as secretarias de Desenvolvimento Social (Sedes-DF), Saúde (SES-DF), Educação (SEEDF), Desenvolvimento Econômico Trabalho e Renda (Sedet-DF), Segurança Pública (SSP-DF), Proteção da Ordem Urbanística (DF Legal), Justiça e Cidadania (Sejus-DF), além do Serviço de Limpeza Urbana (SLU), Novacap, Codhab, Detran-DF, Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros Militar e Conselho Tutelar.O DF Legal será responsável pela remoção das estruturas montadas por pessoas em situação de rua e pelo transporte de seus pertences para o local regular indicado. Se necessário, os itens pessoais serão levados para o depósito do governo (SIA Trecho 4, lotes 1.380/1.420), onde poderão ser retirados em até 60 dias, sem qualquer taxa para o responsável. As pessoas em situação de rua também serão direcionadas para atendimento na Sedes-DF.Durante toda a semana, as secretarias têm realizado abordagens sociais e atendimentos preliminares nos locais, mapeando o público que receberá assistência e suas necessidades.Confira abaixo os pontos da ação programada para este fim de semana.Eixão Sul, na altura da 107/108302 Sul, atrás da loja Blumenau303 Sul, atrás do Bloco D - loja Pepe Tintas