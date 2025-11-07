A pesquisa Vigitel 2025, divulgada pela Secretaria de Saúde (SES), revela uma leve diminuição no consumo de bebidas alcoólicas e na quantidade de indivíduos que admitiram ter dirigido sob efeito de álcool em Goiás.A pesquisa, realizada por telefone com uma amostra representativa da população goiana, indica que 10,4% dos participantes confessaram ter conduzido um veículo após beber, um índice que é ligeiramente inferior aos 10,8% registrados em 2022.De acordo com o Departamento Estadual de Trânsito de Goiás (Detran-GO), embora os números ainda sejam altos, a diminuição representa um reflexo do fortalecimento das ações de fiscalização e conscientização que o órgão tem promovido em todo o estado.Entre janeiro e outubro deste ano, foram contabilizadas 14.564 autuações relacionadas à alcoolemia, apresentando um aumento de 40% em comparação ao mesmo período de 2022, quando ocorreram 10.398 infrações. Waldir também mencionou que o Detran-GO está investindo na capacitação de novos grupos de policiamento ostensivo de trânsito, em colaboração com a Polícia Militar. “Estamos formando mais de 60 policiais que receberão treinamento para liderar operações da Balada Responsável em todas as regiões do Estado. A intenção é que essas iniciativas deixem de ser eventos isolados e se tornem contínuas, alcançando todos os cantos de Goiás”, finalizou.O Detran-GO enfatiza que a combinação de álcool com direção é uma das principais causas de acidentes de trânsito que resultam em vítimas. As atividades de fiscalização e educação são realizadas de maneira contínua, visando salvar vidas e promover uma cultura de responsabilidade no trânsito.