O Programa Sukatech alcançou resultados significativos que reforçam o compromisso do governo com a sustentabilidade, a economia circular e a inclusão tecnológica. Desde a criação do Centro de Recondicionamento de Computadores (CRC) em 2021, a iniciativa da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação (Secti) já recolheu 975 toneladas de equipamentos e resíduos eletrônicos.Os aparelhos foram recondicionados e entregues a instituições públicas e sociais, totalizando 2.334 computadores, além de oferecer cursos de robótica, informática básica e manutenção de computadores e telefones celulares para 2.323 pessoas.SukatechEsses dados foram divulgados durante o 2º Fórum Sukatech: recondicionamento de eletrônicos em Goiás, realizado na quarta-feira (5/11), no Hub Goiás, em Goiânia. O evento contou com a presença de representantes de secretarias estaduais, gestores de patrimônio e especialistas de outras localidades, como Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e o Distrito Federal, para trocar experiências sobre logística reversa e gestão sustentável de resíduos tecnológicos.Entre os participantes dos cursos, 1.157 eram mulheres e 1.166 homens, o que demonstra um equilíbrio na participação e ressalta o potencial do programa em promover a inclusão digital com equidade de gênero. Para o secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação, José Frederico Lyra Netto, os resultados evidenciam que o Sukatech é um exemplo de política pública que combina inovação, eficácia e responsabilidade ambiental.IntegraçãoO Fórum também serviu para reconhecer os órgãos estaduais que mais contribuíram para o recondicionamento de equipamentos, destacando a importância da colaboração entre instituições para consolidar a economia circular em Goiás.A Secretaria da Educação de Goiás (Seduc) ficou em primeiro lugar, com 93,2 toneladas de equipamentos, seguida pela Secretaria de Segurança Pública (SSP), com 49,6 toneladas, e pela Secretaria da Saúde (SES), que participou com 48,1 toneladas no programa.