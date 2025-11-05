A doença renal crônica foi abordada em uma oficina de capacitação com o objetivo de promover diagnóstico precoce e prevenir complicações.Até agosto deste ano, a área de nefrologia das unidades da Secretaria de Saúde (SES-DF) registrou 42 mil consultas e quase 120 mil procedimentos de diálise. Isso é viável porque o Distrito Federal dispõe de uma linha de cuidados direcionada a essa área.No dia 31 de outubro, a SES-DF e a Sociedade Brasileira de Nefrologia (SBN) realizaram a 6ª Oficina de Doenças Crônicas na Atenção Primária. O evento reuniu mais de 100 profissionais de saúde no auditório da Fundação de Ensino e Pesquisa em Ciências da Saúde (Fepecs).A Referência Técnica Distrital em Nefrologia da SES-DF, Iara Carvalho, ressalta que o Distrito Federal possui uma linha de cuidados específica para esta área.