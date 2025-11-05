A Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semad) lançou um projeto que analisará a possibilidade de extinção das espécies vegetais nativas do estado de Goiás. Este será o primeiro catálogo de espécies em risco de extinção da flora goiana.A investigação está sendo desenvolvida em colaboração com o Centro Nacional de Conservação da Flora (CNCFlora), entidade responsável por avaliar os riscos de extinção de plantas no país.Extinção da vegetaçãoDe acordo com a coordenadora do projeto pela Semad, Franciele Parreira Peixoto, a ação possibilitará a identificação das espécies mais expostas e fornecerá fundamentos para a elaboração de políticas públicas que determinarão estratégias de preservação e manejo.As duas equipes se encontraram na sede da Semad, em Goiânia, na última quinta-feira (30/10), para discutir as entregas e planejar as próximas fases, incluindo a execução de expedições de campo e visitas aos herbários localizados no Estado de Goiás.