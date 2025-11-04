A Emater Goiás, em colaboração com o IF Goiano – Campus Ceres, vai promover, na próxima quinta-feira (06/11), a partir das 8 horas, um Dia de Campo dedicado à Cafeicultura, na Estação Experimental Santa Vitória, localizada em Araçu, a 65 quilômetros de Goiânia.O evento tem como objetivo estimular a atividade rural por meio de práticas sustentáveis, valorizar a agricultura familiar e incentivar a diversificação da produção e o fortalecimento do setor em Goiás.O evento incluirá a apresentação de investigações e resultados de estudos com 35 variedades de café arábica cultivadas sob condições típicas do Cerrado, realizadas na cidade de Ceres.Além das palestras, haverá o plantio de 400 mudas de café arábica dentro do Sistema de Integração Lavoura-Pecuária-Floresta (ILPF) em uma área experimental da estação. As inscrições, limitadas a 50 participantes, poderão ser realizadas através de um formulário online.Programação do Dia de CampoA programação terá início com a fala do presidente da Emater Goiás, Rafael Gouveia, seguida pela palestra sobre Potencial produtivo e qualidade da bebida de café arábica em Goiás, que será apresentada por Cleiton Sousa. Logo depois, a zootecnista da Emater, Elieny Maria de Abreu, tratará do tema Produção agropecuária no sistema ILPF.O evento ainda contará com o testemunho da produtora rural Ana Cristina Machado de Souza, da Lavoura Franciscana, que dividirá suas experiências sobre o cultivo do café e suas expectativas para o desenvolvimento da cafeicultura em Goiás.