O Plano de Ação para a Realização da Política Distrital para a População em Situação de Rua — coordenado pela Casa Civil do Distrito Federal — atendeu, ao longo desta semana, 44 pessoas em diferentes regiões do DF. Entre sábado (25) e sexta-feira (31), as operações abrangeram 18 locais do Plano Piloto e de Taguatinga.
Resumo
No último sábado de outubro (25), as equipes abordaram cinco pontos na Asa Norte. Nesse momento, uma estrutura precária foi desmontada e dois caminhões de entulho foram retirados, com os materiais considerados inadequados sendo levados à Unidade de Recebimento de Entulhos (URE). Onze indivíduos foram encontrados e assistidos pelas secretarias envolvidas na ação.
No domingo (26), foram inspecionados mais dois locais na Asa Norte, resultando na desmontagem de duas estruturas, assistência a uma pessoa e remoção de um caminhão de entulho. Na segunda-feira (27), não houve atividade.
Na terça (28), as equipes dirigiram-se à Asa Sul, onde verificaram dois pontos. Como resultado, 17 pessoas receberam atendimento, uma estrutura foi removida e um caminhão de entulho foi retirado.
Na quarta (29), ainda na região do Plano Piloto, cinco pontos da Asa Sul foram visitados, resultando na desmontagem de uma estrutura, encontro de seis pessoas e remoção de um caminhão de entulho.
Na quinta (30), a operação se deslocou para Taguatinga. Três pontos foram inspecionados, levando à desmontagem de cinco estruturas precárias, localização de nove pessoas e remoção de dois caminhões de entulho. Na sexta (31), não houve operações devido às chuvas.
Política distrital
O Distrito Federal foi pioneiro ao apresentar um plano de política pública após a suspensão das ações de abordagem à população em situação de rua pelo Supremo Tribunal Federal (STF). As iniciativas de acolhimento começaram a ser implementadas após uma fase de testes em maio de 2024, quando o GDF conduziu visitas à Asa Sul e a Taguatinga, atendendo aproximadamente 50 pessoas com assistência social e acesso a serviços públicos.
Além disso, desde 2022, o governo realiza, em épocas de temperaturas mais baixas, a mencionada Ação contra o Frio, oferecendo espaços públicos para a pernoite de pessoas em situação de rua. Apenas neste ano, a unidade situada na Asa Sul acolheu 6,6 mil atendimentos. Também foram distribuídos casacos e cobertores coletados pela campanha Agasalho Solidário, promovida pela Chefia-Executiva de Políticas Sociais.
