As atividades foram realizadas em 18 locais do Plano Piloto e em Taguatinga; durante as intervenções, os agentes do GDF disponibilizaram uma variedade de serviços nas áreas de saúde, educação e assistência social.O Plano de Ação para a Realização da Política Distrital para a População em Situação de Rua — coordenado pela Casa Civil do Distrito Federal — atendeu, ao longo desta semana, 44 pessoas em diferentes regiões do DF. Entre sábado (25) e sexta-feira (31), as operações abrangeram 18 locais do Plano Piloto e de Taguatinga.ResumoNo último sábado de outubro (25), as equipes abordaram cinco pontos na Asa Norte. Nesse momento, uma estrutura precária foi desmontada e dois caminhões de entulho foram retirados, com os materiais considerados inadequados sendo levados à Unidade de Recebimento de Entulhos (URE). Onze indivíduos foram encontrados e assistidos pelas secretarias envolvidas na ação.No domingo (26), foram inspecionados mais dois locais na Asa Norte, resultando na desmontagem de duas estruturas, assistência a uma pessoa e remoção de um caminhão de entulho. Na segunda-feira (27), não houve atividade.Na terça (28), as equipes dirigiram-se à Asa Sul, onde verificaram dois pontos. Como resultado, 17 pessoas receberam atendimento, uma estrutura foi removida e um caminhão de entulho foi retirado.Na quarta (29), ainda na região do Plano Piloto, cinco pontos da Asa Sul foram visitados, resultando na desmontagem de uma estrutura, encontro de seis pessoas e remoção de um caminhão de entulho.Na quinta (30), a operação se deslocou para Taguatinga. Três pontos foram inspecionados, levando à desmontagem de cinco estruturas precárias, localização de nove pessoas e remoção de dois caminhões de entulho. Na sexta (31), não houve operações devido às chuvas.Política distritalO Distrito Federal foi pioneiro ao apresentar um plano de política pública após a suspensão das ações de abordagem à população em situação de rua pelo Supremo Tribunal Federal (STF). As iniciativas de acolhimento começaram a ser implementadas após uma fase de testes em maio de 2024, quando o GDF conduziu visitas à Asa Sul e a Taguatinga, atendendo aproximadamente 50 pessoas com assistência social e acesso a serviços públicos.Além disso, desde 2022, o governo realiza, em épocas de temperaturas mais baixas, a mencionada Ação contra o Frio, oferecendo espaços públicos para a pernoite de pessoas em situação de rua. Apenas neste ano, a unidade situada na Asa Sul acolheu 6,6 mil atendimentos. Também foram distribuídos casacos e cobertores coletados pela campanha Agasalho Solidário, promovida pela Chefia-Executiva de Políticas Sociais.