A economia do estado de Goiás registrou um crescimento de 4,9% na variação acumulada do ano, de janeiro a setembro, conforme o Índice de Atividade Econômica Regional (IBCR), que é medido pelo Banco Central e analisado pelo Instituto Mauro Borges de Pesquisa e Política Econômica (IMB).O desempenho de Goiás foi superior à média nacional, que apresentou um crescimento de 2,6% no mesmo período. Segundo a análise, o estado também atingiu o maior nível de atividade em um mês de setembro em toda a série histórica do indicador.Na variação acumulada em 12 meses, o crescimento foi de 4,7%. Para a comparação mensal interanual, entre setembro de 2025 e do mesmo mês de 2024, o crescimento registrado foi de 3,4%.Nesses indicadores, Goiás novamente superou a média do país, que teve resultados de 3% e 2%, respectivamente.Sobre o IBCRO Índice de Atividade Econômica Regional (IBCR), que é mensurado pelo Banco Central, é divulgado todo mês. Segundo a instituição, ele possibilita um acompanhamento mais frequente da evolução da atividade econômica, enquanto o PIB, que é trimestral, oferece uma visão abrangente da economia.O IBCR é fundamentado na Pesquisa Industrial Anual (PIA), na Pesquisa Anual de Serviços (PAS) e na Produção Agrícola Municipal (PAM), entre outras fontes.