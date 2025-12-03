O Governo de Goiás planeja finalizar, ainda em dezembro, as obras de pavimentação de 38 quilômetros da GO-108, que interligam o município de Guarani de Goiás ao Parque Estadual de Terra Ronca. A obra, conduzida pela Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes (Goinfra), está em sua fase final, incluindo a instalação de sinalização viária em um trecho de 600 metros já dentro da reserva ambiental.A pavimentação asfáltica, muito aguardada pela população do nordeste goiano, deverá fomentar o crescimento econômico e turístico da região. A rodovia conta com uma ciclovia ao longo de toda a sua extensão.As obras da GO-108 se destacam por apresentar duas inovações no trecho pavimentado: uma ciclovia que se estende por toda a sua extensão, equipada com 31 mil metros de guardrail ou defesa metálica, para a segurança de motoristas e ciclistas contra acidentes. Outro ponto relevante é a utilização de oito quilômetros da pista em blocos de concreto do tipo paver, uma solução mais sustentável em comparação ao asfalto convencional, dentro da área do Parque Estadual de Terra Ronca.A ciclovia já se tornou uma atração turística na localidade. Antes mesmo da finalização total das obras, moradores e visitantes têm utilizado o espaço para passeios ciclísticos nos 38 quilômetros recentemente pavimentados. O lavador de carros Dilson Alves dos Santos Costa, residente em Guarani de Goiás, é um entusiasta do ciclismo e já percorreu diversas vezes a ciclovia com sua bicicleta.O parque serve como um espaço para a preservação de espécies vegetais e animais, bem como para a proteção de fontes hídricas e áreas que possuem cavidades naturais subterrâneas. Adicionalmente, ele resguarda sítios naturais que possuem relevância ecológica e reconhecida importância para o turismo. O parque contém também um dos mais notáveis conjuntos de cavernas na América do Sul, incluindo grutas e pequenas colinas.No Parque Estadual de Terra Ronca, é possível encontrar tanto fauna e flora endêmicas do habitat subterrâneo quanto diversas espécies do Cerrado que estão em risco de extinção. Os visitantes têm a chance de apreciar de perto a magnificência das cachoeiras, quedas d'água e rios com águas cristalinas.