A principal honraria do Distrito Federal reconhece servidores e cidadãos que se destacaram em suas contribuições ao serviço público e à comunidade.Na quarta-feira (3), o governador Ibaneis Rocha entregou a Medalha do Mérito Buriti a 356 homenageados. Esta medalha é destinada a profissionais do setor público e indivíduos da sociedade que fizeram contribuições significativas, destacando dedicação, zelo, atos heroicos e iniciativas que beneficiam o Distrito Federal.Ao receber os homenageados, o governador enfatizou o caráter simbólico da cerimônia e a abrangência do reconhecimento dado a servidores e cidadãos, independentemente de sua classe social.Criada na década de 1970 através do Decreto nº 1.488, a Medalha do Mérito Buriti é uma das mais respeitadas condecorações do Distrito Federal. A responsabilidade pelas indicações cabe ao governador, à vice-governadora, aos secretários de Estado, a autoridades de hierarquia equivalente, assim como aos membros do Conselho da Medalha, que avaliam cada nome sugerido.Os critérios para a concessão incluem ações que aumentem a eficiência do serviço público, melhorem processos, gerem economia de recursos ou que representem contribuição significativa à comunidade. Atos de bravura, altruísmo e dedicação que vão além das responsabilidades normais do cargo também são considerados.A história recente da comenda ilustra a amplitude do reconhecimento que oferece. Nas cinco edições anteriores—realizadas em 2017, 2018, 2019, 2021 e 2024—foram agraciadas 133, 261, 236, 442 e 426 pessoas, respectivamente. Com a entrega deste ano, o GDF reafirma a tradição de reconhecer aqueles que têm um papel fundamental no desenvolvimento do Distrito Federal.