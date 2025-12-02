A Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semad) compilou em um relatório as principais iniciativas realizadas durante a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP30), que ocorreu de 8 a 18 de novembro de 2025, em Belém.O documento ressalta a posição do estado nas discussões globais sobre clima, com ênfase no reconhecimento do Cerrado como um bioma crucial e na obtenção do status de carbono positivo.A delegação de Goiás teve como principal objetivo advogar em favor do Cerrado, que é responsável por alimentar oito das doze grandes bacias hidrográficas do Brasil. Além disso, o bioma abriga uma das mais ricas biodiversidades do mundo, com mais de 6 mil espécies de plantas nativas. Porém, continua quase invisível nas políticas de financiamento climático internacional.Para alterar essa realidade, Goiás apresentou informações técnicas do Earth Innovation Institute (EII) que demonstram que, desde 2006, o Cerrado goiano remove mais carbono da atmosfera do que libera. Assim, o estado se classifica como carbono positivo, fruto de uma considerável recuperação da vegetação nativa.Durante a COP30, o estado apresentou políticas públicas inovadoras, incluindo o Programa de Pagamento por Serviços Ambientais (PSA) – Cerrado em Pé. Essa iniciativa já beneficia mais de 400 produtores, oferecendo incentivos para a preservação da vegetação e a recuperação de nascentes, além de um edital dirigido a povos indígenas e comunidades tradicionais.Outro aspecto relevante foi a Estratégia Goiás Carbono Neutro 2050, que abrange ações como o Pacto pelo Desmatamento Ilegal Zero, incentivos à agropecuária de baixo carbono e ações de adaptação às mudanças climáticas. Essa estratégia orienta o planejamento sustentável e competitivo do estado até o ano de 2050.Com respaldo nacional, Goiás avança na comercialização de créditos de carbonoGoiás também levou à COP30 suas experiências na regionalização da gestão de resíduos sólidos. Esse modelo agrega municípios para compartilhar aterros sanitários, o que diminui custos e elimina lixões. Atualmente, mais de 125 cidades no estado já destinam seus resíduos de forma correta. Goiás ainda faz progressos na reciclagem, com o fortalecimento de cooperativas.Por último, foi apresentado o Atlas dos Remanescentes de Vegetação de Goiás, que identificou mais de 12 mil km² de vegetação nativa, um aumento de 42% em relação a estimativas anteriores. Esse mapeamento é visto como uma ferramenta essencial para o planejamento ambiental e a valorização dos serviços ecossistêmicos.