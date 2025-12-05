Na última quarta-feira (03/12), a secretária da Educação de Goiás, Fátima Gavioli, esteve presente na 7ª edição do Encontro de Gestão, Planejamento e Futuro 2025, onde fez uma palestra abordando a importância da educação na modificação da gestão pública. Este evento, que acontece anualmente desde 2018, é promovido pela Federação Goiana de Municípios (FGM) e pela Associação Goiana de Municípios (AGM). A ocasião simboliza o encerramento das atividades do ano e destaca os temas que serão relevantes para o próximo ciclo.A edição de 2025 ocorreu até o dia 4 de dezembro, no Centro de Convenções de Goiânia, e contou com a participação de aproximadamente 40 palestrantes. Alguns dos assuntos discutidos incluíram:Gestão Fiscal e Contabilidade Pública;Educação e Políticas de Assistência Social;Meio Ambiente e Sustentabilidade;Agricultura Familiar e Desenvolvimento Rural;Saneamento Básico e Política Pública.O evento teve como objetivo central promover iniciativas políticas que atendam aos interesses regionais e fomentar a organização municipalista dentro do estado, facilitando o intercâmbio de experiências e a troca de saberes entre representantes dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário; políticos municipais; influenciadores; e municipalistas em geral. A proposta também incentiva a discussão entre especialistas, uma ação essencial para a construção de um conhecimento mais aprofundado.Durante sua palestra, Fátima Gavioli abordou o tema A relação entre os Indicadores e as Verbas do Fundeb. Ela explicou sobre a alocação de recursos públicos na Educação, além de discutir as demandas e desafios contemporâneos.Adicionalmente, ressaltou os incentivos oferecidos pelo governo e como as verbas são direcionadas para os municípios.