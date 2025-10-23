A capital federal já foi palco da Copa do Mundo FIFA 2014, dos Jogos Olímpicos de 2016, da Copa América, da Supercopa do Brasil, entre outros eventos esportivos.O governador Ibaneis Rocha anunciou que Brasília está disponível para a Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) e a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) como uma sede alternativa para a final da Libertadores 2025, marcada para o dia 29 de novembro. A proposição do Governo do Distrito Federal (GDF) ocorre após o governo peruano ter declarado estado de emergência em Lima, que era a cidade designada originalmente para hospedar a final da Libertadores 2025. Essa decisão foi tomada devido ao aumento da violência, protestos e instabilidade política, que tornaram a localidade insegura para a realização do evento esportivo.O governador destacou que Brasília oferece segurança integral e infraestrutura adequada para o evento, incluindo a manutenção de alto padrão do gramado e suporte das forças de segurança pública. Ibaneis também reforçou em documentos que a capital federal proporciona uma ampla e qualificada rede hoteleira, infraestrutura urbana moderna e uma localização estratégica da Arena, que fica próxima a shoppings, restaurantes, hotéis, museus, parques e edifícios cívicos. Além disso, o acesso ao aeroporto, rodoviária, transporte público e ciclovias é facilitado, garantindo um deslocamento rápido e seguro para todos os participantes.Vale lembrar que a capital do país vem se destacando na acolhida de eventos internacionais. O DF recebeu 80.966 turistas estrangeiros entre janeiro e setembro de 2025, o que representa um aumento de 75,6% comparado ao mesmo período de 2024, quando foram 46.105 visitantes. Este número superou o total de 2024, que teve 68.469 turistas internacionais, consolidando este momento positivo do turismo no país e destacando Brasília como uma entrada estratégica do território nacional.Casa da Seleção BrasileiraNos últimos anos, Brasília tem se destacado como o lar da Seleção Brasileira. A capital acolheu duas partidas da equipe nacional durante o atual ciclo das Eliminatórias da Copa do Mundo, registrando um recorde de público: 70.027 espectadores no duelo contra a Colômbia. Este marcou também a maior audiência já vista no Estádio Mané Garrincha, superando os 69.383 torcedores que assistiram ao jogo entre a Seleção masculina e a África do Sul nas Olimpíadas de 2016.No total, a Arena BRB Mané Garrincha hospedou 11 partidas da Seleção masculina desde sua reforma. Antes do jogo contra a Colômbia, a equipe brasileira goleou o Peru frente a um estádio lotado. Além das Eliminatórias, a seleção masculina já competiu no estádio brasiliense durante a Copa das Confederações, a Copa do Mundo, Olimpíadas e em amistosos.A arena também recebeu a Seleção feminina, que retornará ao local durante a Copa do Mundo Feminina de 2027, onde Brasília será uma das cidades-sede. Em 2019, a Seleção masculina sub-17 participou e conquistou um Mundial na capital federal, no Bezerrão, que foi o campo de treinos da Seleção principal antes dos jogos contra o Peru e a Colômbia.Coração dos grandes eventosO êxito das partidas de futebol reafirma a aptidão de Brasília para sediar grandes eventos. Nos últimos dois anos, a cidade recebeu o início e o término do Rally dos Sertões, a principal competição off-road das Américas; o Circuito Mundial de Vôlei de Praia; o campeonato de beach tennis; o Grand Prix Internacional de Boxe; o Jungle Fight 126; e o K-1 World GP 2024, que apresentou as principais estrelas do kickboxing; além do Brasília Champions 2024, reunindo renomados tenistas nacionais e internacionais.A realização de eventos de grande porte não se limita às competições esportivas. Brasília, a capital com a melhor qualidade de vida do Brasil, também foi palco da 51ª edição da Abav Expo, um dos eventos mais relevantes do setor de turismo no país, do maior festival de motos e rock da América Latina, o Capital Moto Week, e de shows de artistas internacionais como Bruno Mars, Red Hot Chili Peppers, Roger Waters e o ex-Beatle Paul McCartney.