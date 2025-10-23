O governador Ronaldo Caiado enfatizou, nesta quarta-feira (21/10), que Goiás possui o segundo maior índice do Brasil no que diz respeito à liberação de alvarás durante o Lide Brasília (Grupo de Líderes Empresariais), evento que ocorreu na capital do país. Ele apresentou a palestra intitulada “Política pública para o ambiente de negócios” para um público de cerca de 100 empresários.LideO Lide é uma entidade internacional de líderes empresariais que reúne profissionais de diversas áreas com o intuito de promover a livre iniciativa no desenvolvimento econômico e social, além de apoiar os princípios éticos de governança nas esferas pública e privada.Com a meta de fortalecer a atuação do setor empresarial na criação de uma sociedade ética, justa, desenvolvida e competitiva globalmente, o grupo tem filiais em todas as regiões brasileiras e em todos os continentes. A vice-governadora do Distrito Federal, Celina Leão, também esteve presente no evento.