A bancada federal já teve acesso ao documento. A meta é assegurar cerca de R$ 400 milhões em emendas parlamentares para o Orçamento da União.O Governo do Distrito Federal (GDF) apresentou à bancada federal do DF no Congresso Nacional um catálogo contendo 428 propostas que servem como sugestão para a alocação de emendas parlamentares no Orçamento da União. O material, desenvolvido por especialistas da Secretaria de Economia (Seec), abrange iniciativas estratégicas para as 35 regiões administrativas, focadas no desenvolvimento, na inovação e na melhoria da qualidade de vida da população.O documento, que foi apresentado pelo governador Ibaneis Rocha, possui 134 páginas. Nele, o líder do executivo esclarece que a intenção é aperfeiçoar a distribuição dos recursos federais. "Isso assegura que cada emenda parlamentar se converta em ações concretas e perceptíveis para a sociedade". Para o ano de 2026, deputados e senadores que representam o DF poderão indicar cerca de R$ 400 milhões em emendas individuais e de bancada.O caderno foi composto com dados do Sistema de Gerenciamento de Recursos (Siger) da Seec. Nele, foram incluídos projetos com níveis de maturidade média e alta — sempre em conformidade com os ODS, os objetivos de desenvolvimento sustentável da Organização das Nações Unidas (ONU), que visam erradicar a pobreza e proteger o meio ambiente globalmente.