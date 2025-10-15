O setor de serviços em Goiás apresentou um crescimento de 4,1% em agosto do ano passado, em comparação com o mesmo mês de 2024, superando a média do país, que foi de 2,5% durante o mesmo período. O estado também registrou uma alta acumulada de 2,8% de janeiro a agosto, resultado que também é maior que a média brasileira (2,6%).Nos últimos 12 meses, o crescimento em Goiás alcançou 1,9%, de acordo com dados da Pesquisa Mensal de Serviços (PMS), divulgados nesta terça-feira (14/10) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e confirmados pelo Instituto Mauro Borges de Pesquisa e Política Econômica (IMB).ServiçosO aumento foi principalmente impulsionado pelo grupo de transportes, além de serviços auxiliares aos transportes e correio, que apresentou um crescimento de 6,5% na comparação anual, com uma elevação de 5,6% no acumulado do ano e 2,9% nos últimos 12 meses.Esse segmento abrange atividades ligadas ao transporte rodoviário de cargas e passageiros, transporte aquaviário e aéreo, serviços de armazenagem, correio e logística de suporte. Esse resultado mostra a segunda variação positiva consecutiva e a oitava alta em um período de nove meses.Outros serviçosOutro setor que mostrou um crescimento significativo foi o de serviços profissionais, administrativos e complementares, que teve um aumento de 6,1% em agosto em relação ao mesmo mês de 2024. Este segmento inclui serviços técnico-profissionais, aluguel de bens móveis e serviços de apoio às atividades empresariais.Além disso, o setor de serviços de informação e comunicação também teve um aumento (5,7%), englobando atividades de telecomunicações, tecnologia da informação, audiovisual, edição e agências de notícias.A Pesquisa Mensal de Serviços, realizada pelo IBGE, cria indicadores que ajudam a monitorar o desempenho do setor de serviços no país, analisando a receita bruta de serviços em empresas registradas formalmente, que têm 20 ou mais empregados e cuja atividade principal é um serviço não financeiro, excluindo os setores de saúde e educação.