A classificação do DF no ranking foi anunciada recentemente, conforme destaca a subsecretária de Segurança Alimentar e Nutricional no programa Papo Social, transmitido no canal da Sedes no YouTube.O Distrito Federal foi agraciado com o primeiro lugar no Selo Betinho devido aos avanços e esforços contínuos no combate à fome. Este selo, que é concedido anualmente pela Organização da Sociedade Civil (OSC) Ação da Cidadania, avalia as regiões que estão cumprindo as metas estabelecidas para assegurar que seus cidadãos tenham acesso a uma alimentação adequada e sustentável.Por ter uma estrutura híbrida de estado e município, o Distrito Federal foi incluído nesta seleção, figurando entre as três capitais premiadas, superando Belo Horizonte e Curitiba. Com a conquista do Selo Betinho, o Governo do Distrito Federal (GDF) reafirma seu compromisso com a erradicação da fome e com a implementação de políticas públicas efetivas. Além disso, se torna um modelo a ser seguido por outras capitais e municípios.De acordo com a subsecretária de Segurança Alimentar e Nutricional da Secretaria de Desenvolvimento Social (Sedes-DF), Vanderlea Cremonini, a colocação do DF no ranking foi divulgada recentemente.Fortalecimento do Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional; criação de políticas públicas e medidas efetivas para assegurar o acesso a uma alimentação nutritiva; além de transparência, adesão a dados acessíveis e envolvimento da sociedade. Para obter o Selo Betinho, é preciso atender a pelo menos 70% das recomendações apresentadas pela Ação da Cidadania.