Durante o Outubro Rosa, mês dedicado à prevenção e ao diagnóstico precoce do câncer de mama, a Secretaria da Saúde (SES) organiza ao longo de outubro um mutirão gratuito para mamografias na Policlínica Estadual da Região do Entorno – Formosa.A ação, regulada pelo Sistema Único de Saúde (SUS), deve beneficiar aproximadamente 300 mulheres da área, expandindo o acesso ao exame e promovendo cuidados com a saúde.Os atendimentos tiveram início no dia 1º de outubro e fazem parte de uma série de iniciativas promovidas pela unidade ao longo do mês. Juntamente com os exames, a Policlínica ofereceu palestras sobre a prevenção e o diagnóstico precoce do câncer de mama, enfatizando a importância do autocuidado e do acompanhamento médico regular.Essas ações estão alinhadas à política do Governo de Goiás para fortalecer a rede de atenção à saúde da mulher em todas as áreas do estado.MamografiasCom uma capacidade de realizar até 20 exames diários, a Policlínica organizou os atendimentos das 7h às 19h, proporcionando assim mais conforto e acessibilidade para as pacientes. A unidade conta com uma equipe multiprofissional e tecnologia avançada, garantindo a precisão nos resultados e acolhimento durante todo o processo.Para a paciente Valdinéia Gomes Ferreira, essa ação representa uma oportunidade valiosa de cuidado e conscientização. A especialista ainda ressalta que, embora seja raro, o câncer de mama também pode afetar homens, com uma incidência de cerca de um caso em cada 100 diagnosticados.