A vacinação das gestantes visa:

Impedir formas graves de infecções do trato respiratório inferior em bebês com menos de seis meses;

Diminuir o número de internações;

Prevenir complicações respiratórias tanto a curto quanto a longo prazo.

A Secretaria de Saúde (SES) intensificou os esforços junto à comunidade médica para aumentar a vacinação contra o vírus sincicial respiratório (VSR) em gestantes. Essa abordagem é fundamental para proteger os bebês das formas graves de bronquiolite.A reunião, liderada pela SES, contou com a presença do presidente da AMG, Washington Luiz Ferreira Rios, e do presidente da SGGO, Alexandre Vieira Santos Moraes. Eles reconheceram a importância da iniciativa e debateram estratégias colaborativas para aumentar a disseminação das informações entre profissionais de saúde e pacientes.As instituições firmaram o compromisso de aprimorar a comunicação com a classe médica em todo o Estado, oferecendo orientações a profissionais tanto da rede pública quanto da privada.Na reunião, Joice Dorneles, gerente de Imunização da SES, fez uma apresentação sobre a implementação do esquema vacinal, incluindo diretrizes para triagem, comunicação e distribuição das vacinas. Ela esclareceu que a vacina está disponível continuamente em mais de mil salas de vacinação no Estado, destinada às gestantes a partir da 28ª semana de gestação.O Estado abriga aproximadamente 91.277 gestantes. A estratégia é baseada em evidências científicas que mostram maior eficácia quando a vacinação ocorre a partir da 28ª semana até 15 dias antes do parto, assegurando uma transferências eficaz de anticorpos para o bebê durante a gestação e proporcionando proteção à criança por até seis meses após o nascimento.O VSR é a principal causadora de bronquiolite em crianças com menos de dois anos e responde por:75% da média dos casos virais;40% das pneumonia durante o período sazonal.