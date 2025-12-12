Além dos novos militares que se juntarão às forças de segurança, o governador Ibaneis Rocha assinou um decreto que diminui o interstício para promoções de praças e oficiais. Essa medida reconhece e valoriza essas categorias ao reduzir o tempo necessário antes de serem promovidos. Um total de 53 oficiais e 305 praças da PMDF se beneficiarão.



Impacto financeiro projetado até 2027

Segundo a Secretaria de Economia, os reajustes projetados deverão causar um impacto crescente nos próximos anos. Para 2025, a expectativa é de R$ 193.082.394, incluindo R$ 52.339.184 destinados à PCDF; R$ 41.779.223 ao CBMDF; e R$ 98.963.987 à PMDF.



Em 2026, o montante total estimado aumentará para R$ 2.468.607.356, sendo R$ 738.282.241 para a PCDF; R$ 532.308.999 para o CBMDF; e R$ 1.198.016.117 para a PMDF.



Para 2027, o impacto total previsto chega a R$ 2.485.385.628, distribuídos em R$ 738.282.241 para a PCDF; R$ 539.949.290 para o CBMDF; e R$ 1.207.154.097 para a PMDF.



O reforço abrange o Corpo de Bombeiros e as polícias Militar, Civil e Penal; durante uma cerimônia no Ulysses Guimarães, o governador Ibaneis Rocha autorizou a diminuição do interstício para novas promoções e enfatizou o compromisso com a valorização e a ampliação dos efetivos.O Distrito Federal está prestes a receber um significativo fortalecimento em suas forças de segurança. Nesta sexta-feira (12), durante uma cerimônia realizada no Centro de Convenções Ulysses Guimarães, o governador Ibaneis Rocha revelou a nomeação de 2.158 novos profissionais, incluindo policiais militares, agentes da Polícia Civil, bombeiros e policiais penais. Na mesma ocasião, o governador também autorizou a redução do interstício para promoções de militares. Esta ação faz parte da política contínua de fortalecimento da segurança pública implementada pelo Governo do Distrito Federal (GDF) desde 2019.Serão convocados ao todo 1.239 praças da Polícia Militar (PMDF), 680 agentes da Polícia Civil (PCDF), 89 praças do Corpo de Bombeiros Militar (CBMDF) e 150 policiais penais da Secretaria de Administração Penitenciária. Essas nomeações ampliam a capacidade operacional das instituições e reforçam o atendimento à população.Um dos novos nomeados, Gabriel de Campos, um agente de polícia de 29 anos, expressou sua alegria ao relatar a importância do cargo que assumirá. “Estou muito emocionado. Este concurso é de 2021 e temos esperado há quatro anos por este dia. A expectativa era muito alta. Essa é a última vez que estaremos usando este uniforme de aluno, é um marco significante em nossas vidas,” compartilhou o policial civil.