O Governo de Goiás, através da Controladoria-Geral do Estado (CGE-GO), realizou nesta segunda-feira (08/12), no auditório do K Hotel, em Goiânia, a Cúpula Goiás 100% Transparente. A finalidade foi celebrar a terceira obtenção do selo Diamante em Transparência Pública, atribuído pela Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil (Atricon).Este é o segundo ano seguido em que o Estado alcança a classificação máxima na avaliação, sendo o único no Brasil a fazê-lo. Outra vitória apreciada durante o evento foi o primeiro lugar no ranking entre as empresas públicas: as estatais goianas chegaram a 98,6% em transparência, um resultado que supera amplamente a média nacional de 61,17%.Em nome do governador Ronaldo Caiado, o secretário-chefe da CGE, Marcos Tadeu de Andrade, recordou a trajetória das secretarias, por meio do Programa de Compliance Público Estadual (PCP). Esta iniciativa estabeleceu um prêmio para os que cumprissem os critérios estipulados no Programa Nacional de Transparência Pública (PNTP), da Atricon. Andrade também ressaltou que Goiás figurou no topo do ranking da Transparência Internacional, ao lado do Espírito Santo.Foi enfatizada, também, a relevância do Prêmio Goiás Mais Transparente, lançado em 2019, que, durante 2025, envolveu 52 órgãos e entidades públicas em um esforço colaborativo. O trabalho resultou em mais de 150 horas de consultorias presenciais e mais de 100 servidores diretamente envolvidos na missão de tornar a administração de Goiás mais aberta e acessível.O evento integra a Semana Internacional Contra a Corrupção, promovida pela CGE. Na terça-feira (09/12), será realizada a Premiação do programa “Estudantes de Atitude”, no Centro de Convenções de Anápolis, das 8 às 12 horas. Para encerrar, na quarta-feira (10/12), o auditório do K Hotel receberá, novamente pela manhã, as cerimônias de premiação dos programas Construindo Juntos, Compliance Público Estadual (PCP) e Embaixadores da Cidadania.A metodologia de avaliação da Atricon abrange mais de 10 mil portais, 20 dimensões de análise, 91 critérios divididos entre essenciais, obrigatórios e recomendados, além de mais de 260 itens de verificação relacionados à disponibilidade, atualidade, histórico, capacidade de exportação e filtragem dos dados.