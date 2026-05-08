Nova norma será aplicada nas diversas unidades orçamentárias do GDF, e as despesas serão analisadas individualmente.A administração do Distrito Federal emitiu um decreto que reforça o monitoramento das finanças públicas, estabelecendo que todos os órgãos governamentais só podem assumir compromissos financeiros se houver fundos disponíveis para efetuar os pagamentos. A governadora Celina Leão assinou esta medida, que foi divulgada no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF) na última quinta-feira (7).Em termos práticos, essa norma é bastante clara: o empenho, que corresponde à reserva de recursos destinada ao pagamento de um bem ou serviço, só poderá ser realizado se houver a certeza de que o Tesouro possui caixa suficiente para cobrir essa despesa. Essa abordagem permite que o governo evite gerar dívidas sem respaldo financeiro.Conforme o secretário de Economia, Valdivino de Oliveira, essa iniciativa fortalece a responsabilidade fiscal e proporciona maior segurança na administração dos recursos públicos, prevenindo desajustes nas contas governamentais.