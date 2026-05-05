"Eu tô de óculos aqui é porque a iluminação ficou muito forte. Tem que botar óculos porque tá muito forte, mas tá de noite. Olha aqui: tá de dia na quadra à noite!"

"Não adianta nada você ter uma quadra dessa e não ter como usá-la à noite. É só você se colocar no lugar da pessoa, do usuário, da população. Agora, a comunidade vai poder chegar depois das 18h e continuar praticando o seu esporte favorito."

A prática esportiva ganhou um novo fôlego na QC-05 do Riacho Fundo II. Em um evento marcado pelo entusiasmo da comunidade local, a governadora Celina Leão entregou oficialmente a modernização da iluminação da quadra de tênis local, agora equipada com tecnologia LED de alta potência.A entrega faz parte de um pacote robusto de investimentos na região. Ao todo, foram assinadas sete ordens de serviço, das quais cinco são destinadas especificamente à reforma e iluminação de quadras de esportes.O impacto da nova iluminação foi tão imediato que a governadora precisou recorrer aos óculos escuros durante a cerimônia, mesmo sendo noite. Com bom humor, Celina destacou a qualidade do trabalho realizado:Para o GDF, a iniciativa vai além da estética ou da economia de energia; trata-se de devolver o espaço público ao cidadão em horários que antes eram inviáveis por falta de segurança e visibilidade. Celina reforçou que a gestão pública precisa ter empatia com o cotidiano da população:Com as novas torres de LED, a quadra da QC-05 passa a operar com capacidade plena durante o período noturno, atendendo jovens, atletas amadores e projetos sociais que dependem desses espaços. Durante a inauguração, a governadora ainda interagiu com crianças e atletas locais, que já testaram a quadra sob as novas luzes, confirmando que o Riacho Fundo II agora tem infraestrutura de excelência para o esporte.