RIACHO FUNDO II, DF A prática esportiva ganhou um novo fôlego na QC-05 do Riacho Fundo II. Em um evento marcado pelo entusiasmo da comunidade local, a governadora Celina Leão entregou oficialmente a modernização da iluminação da quadra de tênis local, agora equipada com tecnologia LED de alta potência.
A entrega faz parte de um pacote robusto de investimentos na região. Ao todo, foram assinadas sete ordens de serviço, das quais cinco são destinadas especificamente à reforma e iluminação de quadras de esportes.
O impacto da nova iluminação foi tão imediato que a governadora precisou recorrer aos óculos escuros durante a cerimônia, mesmo sendo noite. Com bom humor, Celina destacou a qualidade do trabalho realizado:
Para o GDF, a iniciativa vai além da estética ou da economia de energia; trata-se de devolver o espaço público ao cidadão em horários que antes eram inviáveis por falta de segurança e visibilidade. Celina reforçou que a gestão pública precisa ter empatia com o cotidiano da população:
A entrega faz parte de um pacote robusto de investimentos na região. Ao todo, foram assinadas sete ordens de serviço, das quais cinco são destinadas especificamente à reforma e iluminação de quadras de esportes.
O impacto da nova iluminação foi tão imediato que a governadora precisou recorrer aos óculos escuros durante a cerimônia, mesmo sendo noite. Com bom humor, Celina destacou a qualidade do trabalho realizado:
"Eu tô de óculos aqui é porque a iluminação ficou muito forte. Tem que botar óculos porque tá muito forte, mas tá de noite. Olha aqui: tá de dia na quadra à noite!"
Para o GDF, a iniciativa vai além da estética ou da economia de energia; trata-se de devolver o espaço público ao cidadão em horários que antes eram inviáveis por falta de segurança e visibilidade. Celina reforçou que a gestão pública precisa ter empatia com o cotidiano da população:
"Não adianta nada você ter uma quadra dessa e não ter como usá-la à noite. É só você se colocar no lugar da pessoa, do usuário, da população. Agora, a comunidade vai poder chegar depois das 18h e continuar praticando o seu esporte favorito."Com as novas torres de LED, a quadra da QC-05 passa a operar com capacidade plena durante o período noturno, atendendo jovens, atletas amadores e projetos sociais que dependem desses espaços. Durante a inauguração, a governadora ainda interagiu com crianças e atletas locais, que já testaram a quadra sob as novas luzes, confirmando que o Riacho Fundo II agora tem infraestrutura de excelência para o esporte.
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