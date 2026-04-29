A Diocese de Formosa celebra uma das maiores festas religiosas do Centro-Oeste, de 15 a 24 de maio.
A Festa do Divino Espírito Santo no Arraial dos Couros, hoje Formosa (GO), nasceu em 1838, por iniciativa do padre Joaquim Antônio da Rocha, trazida pelos tropeiros vindos do Vale do São Francisco, de São Paulo e Minas Gerais.
Nos dias atuais, a Festa do Divino Espírito Santo tornou-se uma das maiores manifestações culturais do Brasil e a maior na cidade de Formosa, definindo a identidade cultural do povo formosense, com características folclóricas e espirituais, compondo o patrimônio cultural imaterial da cidade.
Em 2026, a celebração com o tema "Espírito Santo, manda teu fogo, faz tudo de novo!" acontece de 15 a 24 de maio, sob a organização da Diocese de Formosa-GO.
A edição 2026 conta com nomes centrais que guiam espiritualmente e culturalmente a celebração:
Imperatriz: Stael Batista Schenkel de Morais
Folião: Felipe Barbosa Cobalchini Santos
Bispo Diocesano: Dom Adair Guimarães
Diretor Espiritual: Padre João Manoel
O coração da festa é a Novena, com cada dia dedicado a um padre celebrante e a grupos específicos da comunidade:
1º Dia de Novena — Pe. Antônio Dedicado aos profissionais da Indústria e Construção, Rainha da Paz, Maria Mater, Afilhados da Imaculada e Afilhados de Nossa Senhora d'Abadia.
2º Dia de Novena — Pe. Renato Dia dos profissionais do Comércio e prestadores de serviços, EJC, MAC, Jovens Sarados, EAC, Pastoral do Batismo e Jovens.
3º Dia de Novena — Pe. Keison Dedicado às Equipes de Trabalho.
4º Dia de Novena — Pe. Roger Homenageia os profissionais de Transporte e Infraestrutura, MESCE, Sacristãos, Coroinhas, Acólitos, Religiosas, Sacerdotes, Diáconos, Seminaristas e Movimento Serra Clube.
5º Dia de Novena — Pe. Elinton Dia dos profissionais da Saúde, Fundo Paroquial da Caridade, Vicentinos, Enfermos, Idosos e Gestantes.
6º Dia de Novena — Pe. Bruno Dedicado aos profissionais da Educação, Catequese, Pastoral Familiar, Ágape, Crianças, ECC e Famílias.
7º Dia de Novena — Pe. Joaquim Celebra os profissionais da Segurança e Ordem Pública, Equipe de Ordem, Terço dos Homens, Guardiões do Santíssimo, Secomp, EESA e Maanaim.
8º Dia de Novena — Pe. Flaunei Dedicado especialmente aos Ex-Festeiros, que carregam a memória viva da tradição.
9º Dia de Novena — Pe. João Manoel Encerra a novena celebrando os profissionais do Agro e Produção Rural, Pastoral da Liturgia, Pastoral da Música, Pastoral do Dízimo, Oficina de Oração e Vida e Apostolado da Oração.
O Giro da Folia — Pe. Luiz Henrique
Um dos momentos mais emocionantes da festa é o Giro da Folia, com uma programação intensa:
4h — Café da Manhã
6h — Santa Missa de Envio
7h30 — Envio do Giro
19h — Entrega do Giro
A Folia do Divino Espírito Santo é realizada na forma de duas folias simultaneamente — a Folia da Cidade e a Folia da Roça — onde ocorre também a Folia Mirim, que arrebanha milhares de pessoas todos os anos.
A Festa do Divino Espírito Santo no Arraial dos Couros, hoje Formosa (GO), nasceu em 1838, por iniciativa do padre Joaquim Antônio da Rocha, trazida pelos tropeiros vindos do Vale do São Francisco, de São Paulo e Minas Gerais.
Nos dias atuais, a Festa do Divino Espírito Santo tornou-se uma das maiores manifestações culturais do Brasil e a maior na cidade de Formosa, definindo a identidade cultural do povo formosense, com características folclóricas e espirituais, compondo o patrimônio cultural imaterial da cidade.
Em 2026, a celebração com o tema "Espírito Santo, manda teu fogo, faz tudo de novo!" acontece de 15 a 24 de maio, sob a organização da Diocese de Formosa-GO.
A edição 2026 conta com nomes centrais que guiam espiritualmente e culturalmente a celebração:
Imperatriz: Stael Batista Schenkel de Morais
Folião: Felipe Barbosa Cobalchini Santos
Bispo Diocesano: Dom Adair Guimarães
Diretor Espiritual: Padre João Manoel
O coração da festa é a Novena, com cada dia dedicado a um padre celebrante e a grupos específicos da comunidade:
1º Dia de Novena — Pe. Antônio Dedicado aos profissionais da Indústria e Construção, Rainha da Paz, Maria Mater, Afilhados da Imaculada e Afilhados de Nossa Senhora d'Abadia.
2º Dia de Novena — Pe. Renato Dia dos profissionais do Comércio e prestadores de serviços, EJC, MAC, Jovens Sarados, EAC, Pastoral do Batismo e Jovens.
3º Dia de Novena — Pe. Keison Dedicado às Equipes de Trabalho.
4º Dia de Novena — Pe. Roger Homenageia os profissionais de Transporte e Infraestrutura, MESCE, Sacristãos, Coroinhas, Acólitos, Religiosas, Sacerdotes, Diáconos, Seminaristas e Movimento Serra Clube.
5º Dia de Novena — Pe. Elinton Dia dos profissionais da Saúde, Fundo Paroquial da Caridade, Vicentinos, Enfermos, Idosos e Gestantes.
6º Dia de Novena — Pe. Bruno Dedicado aos profissionais da Educação, Catequese, Pastoral Familiar, Ágape, Crianças, ECC e Famílias.
7º Dia de Novena — Pe. Joaquim Celebra os profissionais da Segurança e Ordem Pública, Equipe de Ordem, Terço dos Homens, Guardiões do Santíssimo, Secomp, EESA e Maanaim.
8º Dia de Novena — Pe. Flaunei Dedicado especialmente aos Ex-Festeiros, que carregam a memória viva da tradição.
9º Dia de Novena — Pe. João Manoel Encerra a novena celebrando os profissionais do Agro e Produção Rural, Pastoral da Liturgia, Pastoral da Música, Pastoral do Dízimo, Oficina de Oração e Vida e Apostolado da Oração.
O Giro da Folia — Pe. Luiz Henrique
Um dos momentos mais emocionantes da festa é o Giro da Folia, com uma programação intensa:
4h — Café da Manhã
6h — Santa Missa de Envio
7h30 — Envio do Giro
19h — Entrega do Giro
A Folia do Divino Espírito Santo é realizada na forma de duas folias simultaneamente — a Folia da Cidade e a Folia da Roça — onde ocorre também a Folia Mirim, que arrebanha milhares de pessoas todos os anos.
Programação de todas as noites da Folia da Cidade
Durante os dez dias de festa, a programação noturna é fixa e vibrante:
18h — Terço
18h30 — Momento Devocional
19h — Santa Missa
20h — Barraquinhas, Binguinhos e Leilões
O Grande Encerramento: Pentecostes
O ponto culminante da festa é o Domingo de Pentecostes, com uma programação especial:
16h — Cortejo
18h — Missa de Pentecostes e Sorteio dos Festeiros de 2027
20h — Barraquinhas, Binguinhos e Leilões
Durante os dez dias de programação, o evento promove apresentações culturais, rituais tradicionais, a escolha dos novos festeiros e ações comunitárias, como o almoço coletivo no Divinódromo — espaço dedicado às celebrações. A festa mobiliza moradores e visitantes, além de impulsionar o turismo cultural e religioso no município.
Durante os dez dias de festa, a programação noturna é fixa e vibrante:
18h — Terço
18h30 — Momento Devocional
19h — Santa Missa
20h — Barraquinhas, Binguinhos e Leilões
O Grande Encerramento: Pentecostes
O ponto culminante da festa é o Domingo de Pentecostes, com uma programação especial:
16h — Cortejo
18h — Missa de Pentecostes e Sorteio dos Festeiros de 2027
20h — Barraquinhas, Binguinhos e Leilões
Durante os dez dias de programação, o evento promove apresentações culturais, rituais tradicionais, a escolha dos novos festeiros e ações comunitárias, como o almoço coletivo no Divinódromo — espaço dedicado às celebrações. A festa mobiliza moradores e visitantes, além de impulsionar o turismo cultural e religioso no município.
Patrimônio Vivo de Goiás
Reconhecida como patrimônio histórico e cultural imaterial de Formosa pela Lei nº 708/2021, a Festa do Divino é uma celebração centenária que reforça seu valor como patrimônio histórico e cultural da cidade. A Câmara Municipal de Formosa aprovou, em abril de 2026, o repasse de recursos financeiros à Mitra Diocesana de Formosa para apoio à realização da festa, reafirmando o compromisso do poder público com essa tradição que une fé, folclore e identidade goiana.
Para os devotos do Espírito Santo e para quem aprecia a rica cultura de Formosa, a Festa do Divino de Formosa em 2026 é, sem dúvida, um evento imperdível.
Reconhecida como patrimônio histórico e cultural imaterial de Formosa pela Lei nº 708/2021, a Festa do Divino é uma celebração centenária que reforça seu valor como patrimônio histórico e cultural da cidade. A Câmara Municipal de Formosa aprovou, em abril de 2026, o repasse de recursos financeiros à Mitra Diocesana de Formosa para apoio à realização da festa, reafirmando o compromisso do poder público com essa tradição que une fé, folclore e identidade goiana.
Para os devotos do Espírito Santo e para quem aprecia a rica cultura de Formosa, a Festa do Divino de Formosa em 2026 é, sem dúvida, um evento imperdível.
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