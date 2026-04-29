Programação de todas as noites da Folia da Cidade

Durante os dez dias de festa, a programação noturna é fixa e vibrante:

18h — Terço

18h30 — Momento Devocional

19h — Santa Missa

20h — Barraquinhas, Binguinhos e Leilões

O Grande Encerramento: Pentecostes



O ponto culminante da festa é o Domingo de Pentecostes, com uma programação especial:

16h — Cortejo

18h — Missa de Pentecostes e Sorteio dos Festeiros de 2027

20h — Barraquinhas, Binguinhos e Leilões



Durante os dez dias de programação, o evento promove apresentações culturais, rituais tradicionais, a escolha dos novos festeiros e ações comunitárias, como o almoço coletivo no Divinódromo — espaço dedicado às celebrações. A festa mobiliza moradores e visitantes, além de impulsionar o turismo cultural e religioso no município.





Patrimônio Vivo de Goiás

Reconhecida como patrimônio histórico e cultural imaterial de Formosa pela Lei nº 708/2021, a Festa do Divino é uma celebração centenária que reforça seu valor como patrimônio histórico e cultural da cidade. A Câmara Municipal de Formosa aprovou, em abril de 2026, o repasse de recursos financeiros à Mitra Diocesana de Formosa para apoio à realização da festa, reafirmando o compromisso do poder público com essa tradição que une fé, folclore e identidade goiana.



Para os devotos do Espírito Santo e para quem aprecia a rica cultura de Formosa, a Festa do Divino de Formosa em 2026 é, sem dúvida, um evento imperdível.

A edição 2026 conta com nomes centrais que guiam espiritualmente e culturalmente a celebração:Imperatriz: Stael Batista Schenkel de MoraisFolião: Felipe Barbosa Cobalchini SantosBispo Diocesano: Dom Adair GuimarãesDiretor Espiritual: Padre João ManoelO coração da festa é a Novena, com cada dia dedicado a um padre celebrante e a grupos específicos da comunidade:1º Dia de Novena — Pe. Antônio Dedicado aos profissionais da Indústria e Construção, Rainha da Paz, Maria Mater, Afilhados da Imaculada e Afilhados de Nossa Senhora d'Abadia.2º Dia de Novena — Pe. Renato Dia dos profissionais do Comércio e prestadores de serviços, EJC, MAC, Jovens Sarados, EAC, Pastoral do Batismo e Jovens.3º Dia de Novena — Pe. Keison Dedicado às Equipes de Trabalho.4º Dia de Novena — Pe. Roger Homenageia os profissionais de Transporte e Infraestrutura, MESCE, Sacristãos, Coroinhas, Acólitos, Religiosas, Sacerdotes, Diáconos, Seminaristas e Movimento Serra Clube.5º Dia de Novena — Pe. Elinton Dia dos profissionais da Saúde, Fundo Paroquial da Caridade, Vicentinos, Enfermos, Idosos e Gestantes.6º Dia de Novena — Pe. Bruno Dedicado aos profissionais da Educação, Catequese, Pastoral Familiar, Ágape, Crianças, ECC e Famílias.7º Dia de Novena — Pe. Joaquim Celebra os profissionais da Segurança e Ordem Pública, Equipe de Ordem, Terço dos Homens, Guardiões do Santíssimo, Secomp, EESA e Maanaim.8º Dia de Novena — Pe. Flaunei Dedicado especialmente aos Ex-Festeiros, que carregam a memória viva da tradição.9º Dia de Novena — Pe. João Manoel Encerra a novena celebrando os profissionais do Agro e Produção Rural, Pastoral da Liturgia, Pastoral da Música, Pastoral do Dízimo, Oficina de Oração e Vida e Apostolado da Oração.O Giro da Folia — Pe. Luiz HenriqueUm dos momentos mais emocionantes da festa é o Giro da Folia, com uma programação intensa:4h — Café da Manhã6h — Santa Missa de Envio7h30 — Envio do Giro19h — Entrega do GiroA Folia do Divino Espírito Santo é realizada na forma de duas folias simultaneamente — a Folia da Cidade e a Folia da Roça — onde ocorre também a Folia Mirim, que arrebanha milhares de pessoas todos os anos.