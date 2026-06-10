Maior São João do Cerrado

Quando: 7 a 16 de agosto de 2026

Onde: Ceilândia, Praça do Trabalhador, Casa do Cantador, Praça da Bíblia e Praça da Estação Central do Metrô.

Governadora Celina Leão anunciou o retorno do evento nesta terça; programação vai de 7 a 16 de agosto com shows nacionais, quadrilhas, forró e gastronomia típicaA região administrativa de Ceilândia, no Distrito Federal, vai sediar mais uma edição do Maior São João do Cerrado entre os dias 7 e 16 de agosto. O anúncio foi feito nesta terça-feira (9) pela governadora Celina Leão, no Palácio do Buriti. Com dez dias de programação e quatro polos culturais espalhados pela cidade, o evento promete reunir quadrilhas juninas, forró, artesanato, gastronomia típica e atrações musicais nacionais."Serão dez dias de festa. E a festa vai ser tão grande que a gente vai ter que distribuir em vários polos para que a gente tenha o maior São João do Cerrado", afirmou a governadora durante o anúncio.A programação será organizada em quatro espaços temáticos. O polo principal de shows e apresentações de quadrilhas ficará na Praça do Trabalhador, ao lado da Administração Regional. A Vila Borborema, dedicada ao artesanato, será instalada na Praça da Estação Central do Metrô. O público infantil terá a Praça do Mamulengo, na Praça da Bíblia. Já o Sítio do Seu João funcionará na Casa do Cantador.A abertura contará com o espetáculo dos 80 Girassóis, de Alceu Valença. O encerramento ficará a cargo de Mari Fernandes. "A cidade vai respirar durante dez dias as festas juninas brasileiras, trazendo essa força que a cidade tem de nordestinidade", destacou Edilane Oliveira, idealizadora do evento.Com 19 anos de história, o São João do Cerrado se consolidou como uma das maiores celebrações juninas do DF. O evento conta com apoio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do DF, do Ministério do Turismo, de leis de incentivo, emendas parlamentares e parcerias com a iniciativa privada.Para o secretário de Cultura e Economia Criativa, Fernando Modesto, o retorno da festa a Ceilândia representa um investimento direto na identidade cultural da população. "Apoiar o retorno dessa festa significa investir na preservação do patrimônio cultural e ampliar o acesso da população a uma programação que fortalece o sentimento de pertencimento e a diversidade cultural do Distrito Federal", disse.O administrador regional de Ceilândia, Renato Santana, ressaltou a vocação da cidade para receber visitantes. "Daqui a 50 dias vamos celebrar aquilo que a população de Ceilândia mais sabe fazer: acolher os demais ceilandenses de todo o Distrito Federal e de todo o Brasil, com o calor humano, com o bom forró e com uma cidade melhor e mais organizada."Edilane Oliveira reforçou o caráter coletivo da festa: "O São João não é mais meu. O São João é de Ceilândia. Nós somos apenas a ponte para que as coisas aconteçam."SERVIÇO: