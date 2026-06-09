

O Programa: uma voz para as periferias do quadradinho

Lançado em abril de 2026, o Vozes da Comunidade nasceu com uma proposta clara: democratizar o debate público e dar visibilidade a temas que escapam do radar da grande imprensa nacional. O programa aposta na interatividade do ambiente digital e no protagonismo da cidadania ativa.



Desde a estreia, o formato "Sabatinão do Povo" em que autoridades públicas respondem a perguntas de jornalistas e moradores de diferentes regiões do DF rapidamente conquistou audiência e credibilidade. Já passaram pelo programa nomes como o deputado distrital Pastor Daniel de Castro, o secretário de Segurança Pública Alexandre Patury e, em edição de destaque, a própria governadora Celina Leão, que debateu saúde, mobilidade e gestão pública.



Mais recentemente, o programa anunciou uma mudança estratégica: passou a ser exibido às sextas-feiras, às 10h, para acompanhar o ritmo do noticiário semanal e ampliar o alcance dos debates que movimentam a capital federal. A nova fase estreou com a secretária de Mobilidade, Sandra Holanda, e agora traz a pauta da educação ao centro do debate.



A Convidada: trajetória de sala de aula ao comando da SEEDF

Iêdes Soares Braga não chegou ao cargo mais alto da educação distrital por um atalho. Professora de carreira, com mais de 30 anos dedicados à rede pública do DF, sua trajetória atravessa praticamente todos os níveis da hierarquia pedagógica e administrativa da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal (SEEDF).



Graduada em Letras pelo Centro Universitário de Patos de Minas, especializou-se em Educação Especial, Deficiência Mental pela Universidade Católica de Brasília e em Língua Portuguesa pela Faculdade São Luís, antes de concluir o mestrado em Psicologia pela mesma UCB, em 2009.



Sua ascensão no serviço público foi construída em etapas: vice-diretora do Centro de Ensino Especial 01 de Taguatinga, Diretora de Educação Especial da SEEDF, Coordenadora-Geral de Acessibilidade na Escola no Ministério da Educação e Assessora Especial da Secretaria da Mulher do DF. Desde 2023, ocupava o cargo de Subsecretária de Educação Básica e integrava o Conselho de Educação do DF como membro nato.



Em abril de 2026, foi nomeada para substituir Hélvia Paranaguá, que esteve à frente da pasta por aproximadamente cinco anos. A posse foi marcada pela afirmação de continuidade institucional: "Não encerramos apenas uma gestão", disse na cerimônia de transmissão de cargo, reconhecendo o legado da antecessora.





Prioridades: creches, educação integral e inclusão

Ao assumir o comando da SEEDF, Iêdes Braga sinalizou eixos claros de atuação. A ampliação de vagas na educação infantil figura entre os compromissos centrais, especialmente nas regiões administrativas com maior crescimento populacional e demanda social reprimida.



A gestora também anunciou o fortalecimento da educação em tempo integral, que contempla tanto o aspecto acadêmico quanto o desenvolvimento humano dos estudantes, e a expansão de parcerias institucionais voltadas à primeira infância.



Os números da SEEDF já mostram avanços consistentes. Em 2025, o Distrito Federal alcançou 65% das crianças alfabetizadas ao final do 2º ano do ensino fundamental, superando a meta de 63%, índice que era de 59% em 2024. O DF também registrou avanços no desempenho em língua portuguesa nos anos iniciais, além de melhorias na inclusão, no transporte escolar e na entrega de novas unidades escolares. Não à toa, o Distrito Federal atingiu o IDHM de 0,866 a faixa de muito alto desenvolvimento humano, resultado em que a educação teve papel determinante.



A secretária tem dado atenção especial à educação inclusiva. Representando o DF na articulação nacional pelo fortalecimento da inclusão escolar, Iêdes destacou: "Estamos falando de um passo estratégico para estruturar melhor a educação inclusiva no país e dar mais segurança às redes públicas."



No plano nacional, a gestora participou da sanção do Plano Nacional de Educação 2026–2036 e sublinhou a necessidade de alinhamento entre os instrumentos distrital e federal: "Alinhar o Plano Distrital de Educação ao Plano Nacional é garantir coerência, continuidade e efetividade às políticas públicas."



Mesmo diante dos avanços, a SEEDF reconhece desafios que permanecem na agenda: a recomposição das aprendizagens pós-pandemia, a correção da distorção idade-série e o fortalecimento da formação continuada dos professores.



A edição desta sexta promete ser uma das mais densas do Vozes da Comunidade. Com o microfone aberto para jornalistas e cidadãos, a população do DF terá a oportunidade de questionar diretamente a responsável pelas políticas educacionais que afetam milhares de estudantes, professores e famílias.



Creches, ensino integral, inclusão, formação de professores, infraestrutura escolar nas regiões administrativas mais carentes e os impactos do novo Plano Nacional de Educação devem estar entre os temas em pauta. A entrevista representa também um teste para o novo formato semanal do programa: levar, toda sexta, o debate que importa para quem vive no quadradinho.



Serviço:

Programa: Vozes da Comunidade

Convidada: Iêdes Soares Braga, Secretária de Estado de Educação do DF

Apresentação: Jornalista Toni Duarte

Data: Sexta-feira, 12 de junho de 2026

Horário: A partir das 10h

Transmissão ao vivo: YouTube/vozesdacomunidade



Ao assumir o comando da SEEDF, Iêdes Braga sinalizou eixos claros de atuação. A ampliação de vagas na educação infantil figura entre os compromissos centrais, especialmente nas regiões administrativas com maior crescimento populacional e demanda social reprimida.A gestora também anunciou o fortalecimento da educação em tempo integral, que contempla tanto o aspecto acadêmico quanto o desenvolvimento humano dos estudantes, e a expansão de parcerias institucionais voltadas à primeira infância.Os números da SEEDF já mostram avanços consistentes. Em 2025, o Distrito Federal alcançou 65% das crianças alfabetizadas ao final do 2º ano do ensino fundamental, superando a meta de 63%, índice que era de 59% em 2024. O DF também registrou avanços no desempenho em língua portuguesa nos anos iniciais, além de melhorias na inclusão, no transporte escolar e na entrega de novas unidades escolares. Não à toa, o Distrito Federal atingiu o IDHM de 0,866 a faixa de muito alto desenvolvimento humano, resultado em que a educação teve papel determinante.A secretária tem dado atenção especial à educação inclusiva. Representando o DF na articulação nacional pelo fortalecimento da inclusão escolar, Iêdes destacou: "Estamos falando de um passo estratégico para estruturar melhor a educação inclusiva no país e dar mais segurança às redes públicas."No plano nacional, a gestora participou da sanção do Plano Nacional de Educação 2026–2036 e sublinhou a necessidade de alinhamento entre os instrumentos distrital e federal: "Alinhar o Plano Distrital de Educação ao Plano Nacional é garantir coerência, continuidade e efetividade às políticas públicas."Mesmo diante dos avanços, a SEEDF reconhece desafios que permanecem na agenda: a recomposição das aprendizagens pós-pandemia, a correção da distorção idade-série e o fortalecimento da formação continuada dos professores.A edição desta sexta promete ser uma das mais densas do Vozes da Comunidade. Com o microfone aberto para jornalistas e cidadãos, a população do DF terá a oportunidade de questionar diretamente a responsável pelas políticas educacionais que afetam milhares de estudantes, professores e famílias.Creches, ensino integral, inclusão, formação de professores, infraestrutura escolar nas regiões administrativas mais carentes e os impactos do novo Plano Nacional de Educação devem estar entre os temas em pauta. A entrevista representa também um teste para o novo formato semanal do programa: levar, toda sexta, o debate que importa para quem vive no quadradinho.Serviço:Programa: Vozes da ComunidadeConvidada: Iêdes Soares Braga, Secretária de Estado de Educação do DFApresentação: Jornalista Toni DuarteData: Sexta-feira, 12 de junho de 2026Horário: A partir das 10hTransmissão ao vivo: YouTube/vozesdacomunidade

O programa Vozes da Comunidade, referência crescente no jornalismo comunitário e político do Distrito Federal, recebe nesta sexta-feira (12/06) uma das gestoras mais experientes da educação pública brasiliense: Iêdes Soares Braga, Secretária de Estado de Educação do DF. A entrevista começa às 10 horas, ao vivo pelo YouTube, com retransmissão pelas emissoras de rádio comunitárias parceiras da Associação Brasileira de Portais de Notícias (ABBP), e pode ser acompanhada pelo canal /vozesdacomunidade.