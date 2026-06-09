O Governo do Distrito Federal vai instituir oficialmente o primeiro sábado de agosto como o Dia da Caminhada nas Trilhas Ecológicas do Distrito Federal. O decreto será assinado no próximo domingo, dia 14 de junho, durante a programação da Caminhada Ecológica do Meio Ambiente, no Parque Ecológico de Águas Claras. A iniciativa é coordenada pela Secretaria do Meio Ambiente (Sema-DF) em conjunto com o Sistema Distrital de Trilhas Ecológicas Caminhos do Planalto Central.A medida busca fortalecer políticas públicas voltadas à educação ambiental, ao uso sustentável das áreas naturais e à ampliação do acesso da população às trilhas do DF. O decreto reconhece esses percursos como instrumentos de educação ambiental, lazer, turismo sustentável, promoção da qualidade de vida e valorização do Cerrado.O evento do dia 14 contará com atividades para o público em geral, incluindo percursos acessíveis, plantio simbólico de mudas nativas do Cerrado, ações de sensibilização ambiental e a realização do Desafio das Águas, uma partida de voleibol. A programação é aberta à participação de famílias, crianças, idosos, pessoas com deficiência, esportistas e praticantes de atividades ao ar livre.Para o secretário do Meio Ambiente, Rafael Santana, a criação da data reforça o papel das trilhas como ferramenta de aproximação entre a população e o bioma local. "As trilhas ecológicas aproximam as pessoas da natureza, promovem educação ambiental e ajudam a ampliar o conhecimento sobre a importância da conservação do Cerrado. A criação desta data fortalece uma política pública que incentiva o uso responsável dos nossos parques, unidades de conservação e áreas verdes", afirmou o secretário.A governadora Celina Leão destacou o papel das trilhas na formação de uma cultura de preservação. Segundo ela, as experiências de contato com o Cerrado fortalecem o compromisso coletivo com a proteção do meio ambiente. "Quando a população participa dessas experiências, fortalece-se também o compromisso coletivo com a proteção do meio ambiente e com a construção de um futuro mais sustentável", declarou a governadora.Além de criar uma data comemorativa, a proposta busca consolidar uma agenda permanente voltada à sustentabilidade e à valorização do patrimônio ambiental do DF. Os objetivos incluem o fortalecimento do ecoturismo, a promoção de hábitos saudáveis, a ampliação das atividades educativas e o incentivo à ocupação responsável dos espaços naturais.O Distrito Federal possui uma rede de parques, unidades de conservação e corredores ecológicos integrados ao bioma Cerrado. O Sistema Distrital de Trilhas Ecológicas Caminhos do Planalto Central atua na conexão dos percursos em diferentes regiões do DF e na ampliação do acesso da população ao contato com a natureza. Segundo a Sema-DF, as trilhas também contribuem para a sensibilização ambiental ao aproximar moradores e visitantes dos ecossistemas locais.