Lançamento da Carreta de Saúde da Mulher

Com a presença de Nilton Pereira Júnior, diretor de Programa da Secretaria Executiva do Ministério da Saúde

📅 Data: 30 de abril de 2026 (quinta-feira)

🕙 Horário: 10h

📍 Local: CER — Centro Especializado em Reabilitação | Av. Oeste, 1.000, Setor Industrial, Formosa/GO

Na próxima quinta-feira (30), a partir das 10 horas, Formosa-GO receberá uma carreta itinerante dedicada à saúde da mulher, iniciativa integrante do programa Agora Tem Especialistas, vinculado ao Governo Federal. O anúncio oficial será feito por Nilton Pereira Júnior, diretor de Programa da Secretaria Executiva do Ministério da Saúde.A unidade móvel tem como foco a detecção precoce de dois dos tipos de câncer que mais afetam as brasileiras: o de mama e o do colo do útero. Entre os procedimentos disponibilizados estão atendimentos ginecológicos especializados, realização de mamografias, ultrassonografias pélvicas e transvaginais, e coleta de biópsias. O acesso é exclusivo para usuárias do SUS, mediante agendamento e encaminhamento feito pela própria prefeitura municipal.Completamente equipada com materiais, aparelhos e uma equipe multiprofissional, a carreta estará estacionada no Centro Especializado em Reabilitação (CER), localizado na Avenida Oeste, número 1.000, no Setor Industrial de Formosa, mesmo endereço onde ocorrerá o lançamento.Desde que as carretas começaram a percorrer o território nacional com prioridade para regiões com pouca infraestrutura de saúde e municípios de referência regional, o programa tem expandido consideravelmente o acesso a serviços especializados. As unidades voltadas à saúde da mulher, à oftalmologia e à realização de exames de imagem já percorreram mais de 150 regiões de saúde, beneficiando pacientes do SUS em todos os estados do país e no Distrito Federal, com redução significativa das filas de espera por consultas, exames e procedimentos cirúrgicos.