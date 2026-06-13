De acordo com a declaração da governadora, o governo local firmou contratos com a rede particular para atender à grande demanda do sistema público de saúde. A iniciativa busca acelerar o atendimento aos pacientes que aguardam por intervenções médicas que não são de caráter de urgência, mas que afetam diretamente a qualidade de vida. "Das mais de 30 mil cirurgias, nós contratamos 20 mil e as pessoas já começaram a ser operadas", afirmou a governadora durante o vídeo.



Celina Leão ressaltou a importância de fiscalizar a execução desse projeto e seu compromisso em verificar a qualidade da ação. "Eu estou indo ver pessoalmente como tudo isso está acontecendo", destacou a chefe do Executivo local. Ao finalizar o vídeo com a frase "vem comigo", a governadora convidou a população para acompanhar o processo, garantindo que o plano de desafogar a saúde do Distrito Federal está sendo colocado em prática.

A governadora do Distrito Federal, Celina Leão, iniciou o dia com o foco voltado para a saúde pública e a redução das filas de espera no sistema médico. Em um vídeo gravado logo nas primeiras horas da manhã, ela anunciou sua ida aos hospitais da rede privada para acompanhar o início de uma importante força-tarefa focada na realização de cirurgias eletivas.