A poucas horas da partida da Seleção Brasileira contra o Marrocos, pela Copa do Mundo de 2026, o Governo do Distrito Federal informou como ficará o funcionamento dos serviços públicos na capital neste sábado (13). Apesar do ponto facultativo decretado para as três horas que antecedem o jogo, áreas consideradas essenciais — segurança, atendimento digital e espaços de lazer — continuam operando sem mudanças.
Detran-DF
O atendimento presencial do Departamento de Trânsito em suas sedes próprias segue a rotina de segunda a sexta-feira. Já os guichês do órgão dentro das unidades do Na Hora abrem normalmente neste sábado, até as 12h30. As atividades de educação para o trânsito e os trabalhos de fiscalização e engenharia também seguem sem alteração.
Para serviços que não exigem deslocamento, continuam disponíveis o Portal de Serviços, o aplicativo Detran-DF Digital e o Balcão Virtual — plataforma on-line para procedimentos que exigem comprovação de identidade de motoristas, donos de veículos ou representantes legais.
Segurança pública
A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) mantém atendimento 24 horas nas delegacias circunscricionais, nas Delegacias de Atendimento à Mulher (Deam I e II) e nas unidades voltadas à proteção de crianças e adolescentes (DCA I e II).
Treze delegacias funcionam como centrais de flagrante durante todo o dia: 1ª, 5ª, 6ª, 8ª, 15ª, 16ª, 18ª, 20ª, 21ª, 26ª, 27ª, 30ª e 35ª DP. Outras dezessete — 2ª, 3ª, 4ª, 9ª, 10ª, 11ª, 12ª, 13ª, 14ª, 17ª, 19ª, 23ª, 24ª, 29ª, 31ª, 32ª e 33ª DP — também ficam abertas 24 horas, mas apenas para registrar ocorrências.
Denúncias podem ser feitas pelo telefone 197, pela Delegacia Eletrônica ou pelos canais digitais de e-mail e WhatsApp da corporação.
Parques e lazer
Os parques administrados pela Brasília Ambiental abrem normalmente no fim de semana, cada um com horário próprio. Entre eles, os parques ecológicos de Águas Claras, do Areal, Ezechias Heringer e do Gama funcionam diariamente das 6h às 22h. Outras unidades, como Olhos d'Água, Asa Sul, Lago Norte e Cortado, também recebem visitantes normalmente.
O Jardim Botânico de Brasília atende das 9h às 16h30 no sábado e no domingo. No domingo, a entrada é gratuita para todos, dentro do programa Lazer para Todos.
Detran-DF
O atendimento presencial do Departamento de Trânsito em suas sedes próprias segue a rotina de segunda a sexta-feira. Já os guichês do órgão dentro das unidades do Na Hora abrem normalmente neste sábado, até as 12h30. As atividades de educação para o trânsito e os trabalhos de fiscalização e engenharia também seguem sem alteração.
Para serviços que não exigem deslocamento, continuam disponíveis o Portal de Serviços, o aplicativo Detran-DF Digital e o Balcão Virtual — plataforma on-line para procedimentos que exigem comprovação de identidade de motoristas, donos de veículos ou representantes legais.
Segurança pública
A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) mantém atendimento 24 horas nas delegacias circunscricionais, nas Delegacias de Atendimento à Mulher (Deam I e II) e nas unidades voltadas à proteção de crianças e adolescentes (DCA I e II).
Treze delegacias funcionam como centrais de flagrante durante todo o dia: 1ª, 5ª, 6ª, 8ª, 15ª, 16ª, 18ª, 20ª, 21ª, 26ª, 27ª, 30ª e 35ª DP. Outras dezessete — 2ª, 3ª, 4ª, 9ª, 10ª, 11ª, 12ª, 13ª, 14ª, 17ª, 19ª, 23ª, 24ª, 29ª, 31ª, 32ª e 33ª DP — também ficam abertas 24 horas, mas apenas para registrar ocorrências.
Denúncias podem ser feitas pelo telefone 197, pela Delegacia Eletrônica ou pelos canais digitais de e-mail e WhatsApp da corporação.
Parques e lazer
Os parques administrados pela Brasília Ambiental abrem normalmente no fim de semana, cada um com horário próprio. Entre eles, os parques ecológicos de Águas Claras, do Areal, Ezechias Heringer e do Gama funcionam diariamente das 6h às 22h. Outras unidades, como Olhos d'Água, Asa Sul, Lago Norte e Cortado, também recebem visitantes normalmente.
O Jardim Botânico de Brasília atende das 9h às 16h30 no sábado e no domingo. No domingo, a entrada é gratuita para todos, dentro do programa Lazer para Todos.
Postar um comentário