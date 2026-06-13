A poucas horas da partida da Seleção Brasileira contra o Marrocos, pela Copa do Mundo de 2026, o Governo do Distrito Federal informou como ficará o funcionamento dos serviços públicos na capital neste sábado (13). Apesar do ponto facultativo decretado para as três horas que antecedem o jogo, áreas consideradas essenciais — segurança, atendimento digital e espaços de lazer — continuam operando sem mudanças.O atendimento presencial do Departamento de Trânsito em suas sedes próprias segue a rotina de segunda a sexta-feira. Já os guichês do órgão dentro das unidades do Na Hora abrem normalmente neste sábado, até as 12h30. As atividades de educação para o trânsito e os trabalhos de fiscalização e engenharia também seguem sem alteração.Para serviços que não exigem deslocamento, continuam disponíveis o Portal de Serviços, o aplicativo Detran-DF Digital e o Balcão Virtual — plataforma on-line para procedimentos que exigem comprovação de identidade de motoristas, donos de veículos ou representantes legais.A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) mantém atendimento 24 horas nas delegacias circunscricionais, nas Delegacias de Atendimento à Mulher (Deam I e II) e nas unidades voltadas à proteção de crianças e adolescentes (DCA I e II).Treze delegacias funcionam como centrais de flagrante durante todo o dia: 1ª, 5ª, 6ª, 8ª, 15ª, 16ª, 18ª, 20ª, 21ª, 26ª, 27ª, 30ª e 35ª DP. Outras dezessete — 2ª, 3ª, 4ª, 9ª, 10ª, 11ª, 12ª, 13ª, 14ª, 17ª, 19ª, 23ª, 24ª, 29ª, 31ª, 32ª e 33ª DP — também ficam abertas 24 horas, mas apenas para registrar ocorrências.Denúncias podem ser feitas pelo telefone 197, pela Delegacia Eletrônica ou pelos canais digitais de e-mail e WhatsApp da corporação.Os parques administrados pela Brasília Ambiental abrem normalmente no fim de semana, cada um com horário próprio. Entre eles, os parques ecológicos de Águas Claras, do Areal, Ezechias Heringer e do Gama funcionam diariamente das 6h às 22h. Outras unidades, como Olhos d'Água, Asa Sul, Lago Norte e Cortado, também recebem visitantes normalmente.O Jardim Botânico de Brasília atende das 9h às 16h30 no sábado e no domingo. No domingo, a entrada é gratuita para todos, dentro do programa Lazer para Todos.